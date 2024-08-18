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    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители
    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен
    Кадыров указал, как распорядится подарком Илона Маска
    В Киеве рассказали о длительных сроках подготовки операции в Курской области
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за солдат ВСУ в касках СС
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    Кабмин РФ поддержал идею создания в Воронеже отделение посольства Белоруссии
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    13 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    6 комментариев
    18 августа 2024, 09:18 • Новости дня

    Умер актер Ален Делон

    AFP: Умер актер Ален Делон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни, сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление его детей.

    Как сообщило агентство, Делон умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении семьи, передает ТАСС.

    Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Двое в городе», «Самурай», передает РИА «Новости». Делон является обладателем премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф.

    Ранее сообщалось, что французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью.

    Напомним, в феврале у Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия и около 3 тыс. боеприпасов, а также обнаружили тир.

    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (20)
    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

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    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    17 августа 2024, 18:28 • Новости дня
    Кадыров показал полученный от Маска пикап «Тесла Кибертрак»

    Глава Чечни Кадыров показал полученный от Илона Маска пикап «Тесла Кибертрак»

    Кадыров показал полученный от Маска пикап «Тесла Кибертрак»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил в подарок от Илона Маска пикап «Тесла Кибертрак», который он испытал и собирается отправить на СВО.

    Видео с испытанием «кибертрака» опубликовано в Telegram-канале Кадырова. По словам главы Чечни, он с удовольствием испытал новую технику и лично убедился в отличных характеристиках «Киберзверя».

    «Кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях», – написал Кадыров, пригласив Маска в Грозный.

    Он также добавил, что ждет новых разработок Маска, «которые будут способствовать завершению СВО».

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    17 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Иран заинтересован в работе с Россией, Тегеран выражает готовность предоставить свою территорию для транзита российского газа, заявил на Каспийском форуме в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

    По его словам, Иран заинтересован в углублении энергетического сотрудничества с Россией и готов предоставить свою газотранспортную инфраструктуру для транзита российского газа, передает РИА «Новости».

    «Мы очень заинтересованы работать с Россией», – подчеркнул Джалали.

    Напомним, иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара заявил, что у России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК.

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    17 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Дептранс подтвердил срабатывание системы защиты на станции метро «Арбатская»
    Дептранс подтвердил срабатывание системы защиты на станции метро «Арбатская»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Станция «Арбатская» Арбатско-Покровской линии работает в обычном режиме, об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы после сообщений о срабатывании системы управления защитным затвором.

    В одном из переходов станции в субботу сработал гермозатвор, который частично сдвинулся в сторону закрытия. Сейчас специалисты метрополитена занимаются его регулировкой. Временно пересадка со станции «Арбатская» осуществляется через «Боровицкую», говорится в Telegram-канале.

    Информация о подобной ситуации на станции «Библиотека им. Ленина», а также сообщения об отсутствии освещения не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Об инциденте с дверью взрывозащиты стало известно 17 августа.

    Гермозатвор – специальный затвор в метрополитене, способный не пропускать воду, воздух, газы, радиоактивную пыль. Они расположены в станциях метро перед эскалаторами и после них, а также в тоннелях.

    Фото затвора, сработавшего на станции метро «Арбатская», опубликовал Telegram-канал URA.ru.


    Ранее станцию московского метро «Волгоградский проспект» закрыли по требованию полиции из-за жалоб на запах гари.


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    17 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен

    Эксперт Кошкин: У военнослужащих ВСУ на территории Курской области снизилась мотивация на выполнение задач

    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На слабой мотивации украинских боевиков сказывается отсутствие резервов, а также проблемы с морально-психологическим состоянием в результате окружения и другие факторы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Кошкин. Он объяснил, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

    «Когда солдаты находятся в окружении и ходят по лесам, то начинаются проблемы с морально-психологическим состоянием. Там, где происходит скопление живой силы, нами сразу наносится удар. Это сильно снижает мотивацию на выполнение задач. Если командир не стойкий, то заходит речь о том, чтобы сдаться», – отмечает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Все военнослужащие ВСУ прибыли на нашу землю с одним-двумя боекомплектами. Каналы снабжения необходимыми ресурсами были перекрыты нами с помощью машин дистанционного минирования «Земледелие». Без поставок солдаты ВСУ не в состоянии выполнять поставленные перед ними боевые задачи в Курской области. Кроме отсутствия боекомплектов наблюдается нехватка ГСМ», – добавил эксперт.

    По его словам, на слабой мотивации украинских боевиков сказывается отсутствие резервов, что «серьезно снижает организационный характер». «Хоть их и пугают, но они знают, что в российском плену лечат, кормят, одевают и обувают. В силу этих и других факторов люди, оказавшись в таком незавидном положении, принимают решение сдаться», – добавил Кошкин.

    Низкая мотивация украинских военнослужащих также связана с тем, что на фронт многих отправляют насильно, отлавливая людей прямо на улицах. «Такой солдат низко мотивирован и не понимает, как он оказался в такой незавидной ситуации. Человек, которого заставляют насильно выполнять задачи, заинтересован в том, чтобы отвильнуть от такой работы», – подчеркнул спикер.

    В последние дни на Курском направлении наблюдается все больше случаев добровольной сдачи в плен военнослужащих ВСУ. Как заявил в субботу РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, наибольшее количество пленных берется близ населенного пункта Мартыновка, которая была зачищена от сил противника в четверг.

    Также в субботу близ села Комаровка в плен организованно сдались двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам представителя российских силовых структур, для сдачи использовался специально созданный для этого Telegram-канал FREE_SOLDIER2022, с помощью которого боевики вышли на связь.

    В пятницу и четверг в плен попали пять украинских военных, один из них оказался боевиком батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

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    17 августа 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной

    Эксперт Иванников: ВСУ перешли к тактике террора и увода российских граждан на Украину

    Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российских граждан нельзя оставлять на поругание украинским нацистам и уж тем более делать из них предмет торга, сейчас происходит не только воровство россиян на Украину, но и прямое взятие их в заложники, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса Олег Иванников. В результате разрушенного ударом ВСУ моста в Глушковском районе Курской области отрезанными остались тридцать населенных пунктов, что усложнило их эвакуацию.

    «Происходит не только воровство российских граждан на Украину, но и прямое взятие их в заложники. Ответ должен лежать исключительно в военной плоскости. Взорванный мост в Глушковском районе Курской области можно будет восстановить только в мирное время», – считает Олег Иванников, эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса.

    Для продолжения эвакуации россиян из зоны боевых действий военные могут наводить понтонные мосты, добавил спикер. «Российских граждан нельзя оставлять на поругание украинским нацистам и уж тем более делать из них предмет торга, как этого хотят представители киевского режима, – продолжил собеседник. – Мы имеем дело не только с террористами, захватившими в заложники россиян, но и с преступниками, которые нарушают законы войны и наносят удары по гражданской инфраструктуре. Все это лишний раз подтверждает террористическую основу ВСУ».

    Иванников особо отметил, что после того, как противник получил достойный отпор на многократные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны в Херсонской области, ВСУ перешли в этом районе к тактике террора мирного населения, нанося удары с беспилотников по жилым домам. «Теперь ВСУ терроризируют местное население, мстят ему за свои военные неудачи и поражения», – пояснил эксперт.

    О том, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, стало известно накануне. Это осложнило эвакуацию мирных жителей. Всего отрезанными оказались 30 населенных пунктов, среди которых Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. По словам местных жителей, ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное. «Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – сообщили в силовых структурах региона.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ВСУ впервые ударили по гражданским объектам в Курской области реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими РСЗО HIMARS. «Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – заключила дипломат.

    Также пятницу в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли два активиста Народного фронта. Волонтеры вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий области. Еще один активист был доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

    Украинские власти сейчас обсуждают с военными возможные маршруты для вывоза жителей Курской области. Об этом сообщила в пятницу министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, россиян планируется вывозить в Сумскую область.

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    17 августа 2024, 18:31 • Новости дня
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи, сообщили источники The Washington Post (WP).

    Собеседники издания говорят, что Катар должен был выступить посредником, при этом представители России и Украины собирались приехать в Доху отдельно друг от друга, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

    Источники газеты сообщили, что после вторжения ВСУ в Курскую область, Москва якобы проинформировала власти Катара, что Кремль считает атаку эскалацией, и отказалась разговаривать с Киевом

    По словам источника WP, Москва и Киев согласились на встречи в Дохе, оставалось лишь проработать незначительные детали. Катар обсуждал с Россией и Украиной соглашение в течение двух месяцев.

    Ранее в МИД России сообщили, что киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область.

    Президент России Владимир Путин заявил, что вести контакты с киевским правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    17 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
    NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское военное руководство разрабатывало планы масштабного наступления на Курскую область на протяжении года, сообщил каналу NBC News высокопоставленный киевский чиновник.

    По его словам, целью этих планов было отвлечь внимание России от других участков фронта, где украинские войска несут значительные потери, передает РИА «Новости».

    В материале NBC News отмечается, что идея проведения операции подобной недавней атаке на Курскую область обсуждалась в Киеве на протяжении года.

    Ранее газета New York Times писала, что американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

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    17 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России имеют серьезное преимущество над украинской армией на Донбассе, заявил на немецком канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    В своем репортаже журналист подчеркнул, что российская армия обладает значительным опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями. Особенно остро эта проблема ощущается на Донбассе, где украинские войска вынуждены противостоять более опытным российским подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ваннер также обратил внимание на то, что для организации наступления на Курскую область украинское командование перебросило значительные силы с других участков фронта. Это привело к ослаблению украинской обороны на Донбассе и позволило российским войскам активизировать свои наступательные действия.

    Ранее в Guardian писали, что украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области.

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    17 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области

    Military Watch: ВСУ несут большие потери ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область, куда Киев направил свои наиболее боеспособные подразделения, включая западную бронетехнику, пишет военный журнал Military Watch.

    По данным журнала, ВСУ понесли серьезные потери в ходе наступления на Курскую область, Киев направил в этот район свои наиболее подготовленные подразделения, оснащенные современной западной техникой, такой как танки Challenger 2, Т-80 и Leopard, передает РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.

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    17 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России серьезно рассматривает информацию о готовящейся провокации со стороны ВСУ, направленной на нанесение удара по Курской АЭС, следует из заявления ведомства.

    В Telegram-канале Минобороны указано, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на Курской АЭС, вызывают серьезную озабоченность.

    «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – подчеркнуто в заявлении.

    Оборонное ведомство сообщает, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и несут в себе угрозу глобальной катастрофы.

    «Россия расценивает такие планы как акт ядерного терроризма и оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер», – указано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Коментарии (32)
    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

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    17 августа 2024, 16:05 • Новости дня
    Умер журналист Евгений Ксензенко

    Tекст: Вера Басилая

    Российский журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет после тяжелой болезни, сообщила его супруга.

    По ее словам, Ксензенко умер в кругу семьи и близких, до 45 дня рождения он не дожил 12 дней. Долгое время журналист сражался с онкологическим заболеванием, передает ТАСС.

    Ксензенко работал на телеканале НТВ парламентским корреспондентом. С ноября 2006 по август 2011 года работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.

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    17 августа 2024, 20:06 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» попросил суд отпустить его из СИЗО

    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Файзов попросил отпустить его из СИЗО

    Tекст: Вера Басилая

    Адвокат обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил суд отпустить его подзащитного из СИЗО из-за тяжелого ранения, следует из апелляционной жалобы.

    В жалобе указано, что после теракта 19-летний Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) передвигается на инвалидной коляске, ему необходимо лечение, передает ТАСС.

    Адвокат Файзова сослался на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и попросил избрать Файзову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

    В свою очередь, Мосгорсуд не нашел медицинских противопоказаний для содержания Файзова в СИЗО.

    Ранее Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Саидакрам Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову, Далерджону Мирзоеву и Шамсидину Фаридунии.

    Напомним, в перечень террористов и экстремистов внесены  фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», в том числе и Мухаммадсобир Файзов, который был доставлен в суд в кресле-каталке.

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    Умер журналист Евгений Ксензенко

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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