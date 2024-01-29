Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.11 комментариев
Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом
Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом
Французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью, сообщил телеканал BFMTV.
Мера была избрана после обращения сына Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом, передает ТАСС.
Сообщается, что Делон может самостоятельно совершать большинство привычных операций, кроме важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек. Адвокат дочери актера заявил, что «есть основания приветствовать это решение».
Ранее сыновья актера обвинили сестру в давлении на отца при распределении наследства и выборе места лечения. Также дети актера обращались в суд с жалобой на спутницу отца Хироми.