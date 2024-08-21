Чемезов: На третий год СВО Россия чувствует себя уверенно

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, Россия должна быть готова. «На третий год СВО наша страна чувствует себя уверенно», – передает его слова ТАСС.

Чемезов предупредил, что чем дольше будет длиться конфликт, «тем больше будет риск того, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт».

«Выглядит странным, но западные страны, кажется, не понимают, насколько это для них обременительно», – добавил Чемезов.

По его словам, спрос на российское вооружение сохраняется на значительном уровне, а партнеры России относятся к ситуации с пониманием и готовы ждать, и уже образовалась значительная очередь в «листе ожидания». Он признал, что экспорт российских вооружений уменьшился из-за его использования на СВО, но упомянул о наличии значительного отложенного спроса.

Ранее Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО.