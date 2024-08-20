«Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.5 комментариев
Мантуров совершил рабочую поездку в Запорожскую область
Первый зампредседателя правительства Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Запорожскую область посетил предприятия обрабатывающей промышленности региона.
Первого вице-премьера сопровождала председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт.
В ходе поездки Денис Мантуров ознакомился с площадкой завода турбокомпрессоров «Турбоком», где выпускаются и ремонтируются агрегаты для сельхозтехники и спецтехники. Предприятие обладает мощной производственной базой, включающей литейное, инструментальное, механическое и другие вспомогательные производства. Завод работает в производственной кооперации с предприятиями Запорожской области и других регионов и поставляет продукцию потребителям из Центрального и Поволжского федеральных округов.
Еще одним предприятием, которое посетил первый вице-премьер, стал завод «Гидросила». В советские годы это было крупнейшее производство гидравлических распределителей и гидроцилиндров для тракторов, сельскохозяйственных и других машин. В 1990-е завод резко снизил производство, но сейчас здесь разрабатывается и производится силовая гидравлика для коммунальной, строительной, сельскохозяйственной и спецтехники, а ассортимент выпускаемой продукции превышает 1,2 тыс. наименований. На заводе имеются термический, гальванический участки, инструментальное производство, участки сборки, испытания и упаковки. Сегодня здесь трудится почти 500 человек, объем заказов растет, а зарплата сотрудников увеличилась с 2022 года почти в три раза, предприятие испытывает потребность в новых квалифицированных кадрах. Завод поставляет продукцию предприятиям транспортного специального и сельскохозяйственного машиностроения из Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Калужской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и других регионов России.
В ходе рабочей поездки Денис Мантуров обсудил с руководством региона актуальные для предприятий вопросы и поручил проработать план их дальнейшего развития с точки зрения увеличения объемов промышленного производства и обновления станочного парка этих промышленных площадок.