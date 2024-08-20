  • Новость часаАлаудинов сообщил о расстрелянных ВСУ в затылок жителях Курской области
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    «Почему я должен содержать чужих детей?» Конечно, государство распределяет ограниченные ресурсы, и льготная ипотека одним предполагает, что у других ее не будет. Но реальность такова, что всех нас, когда мы доживем до пенсии, будут содержать чужие дети – и они же будут обеспечивать работу экономики в целом.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    9 комментариев
    20 августа 2024, 09:42 • Новости дня

    Украинский пленный рассказал об отмене выплат в ВСУ

    Украинский пленный: Нам сказали, что с сентября зарплату военным платить не будут

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.

    По его словам, украинским военным сказали, с сентября зарплату платить не будут, потому что нет денег в бюджете, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что украинцы платят налог на армию, который постоянно растет. Виталий рассказал, что любые действия на Украине сейчас возможны только через ТЦК.

    «Любые документы, карточка зарплатная – все будет заблокировано», – пожаловался он. Пленный добавил, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв+» от Минобороны Украины.

    Ранее в Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ.

    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, при этом премьер-министр Индии Нарендра Моди не хочет становиться посредником в дипломатическом урегулировании, в том числе потому, что эта страна зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, передает РБК.

    Источники агентства сообщили, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. При этом в ходе нее вряд ли будут сделаны какие-либо важные заявления, хотя планируется заключить ряд соглашений, включая оборону и агропромышленность, говорится в публикации.

    В частности, украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» и Индия рассматривают возможность совместного выпуска газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

    Ранее сообщалось, что премьер Индии собрался посетить Украину.

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    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 23:55 • Новости дня
    Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

    Зеленский объявил о планах создать новое министерство из-за рекордного оттока населения с Украины

    Зеленский признал рекордный отток населения с Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине, столкнувшейся с рекордным оттоком населения, создадут новое министерство по работе с гражданами, покинувшими страну, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей», – заявил Зеленский, пояснив, что речь идет о «миллионах и миллионах» украинцев. Он утверждает, что граждане Украины, которые сбежали из страны, оказались «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи с Украиной, передает РИА «Новости».

    Новое министерство должно будет противодействовать российскому влиянию на украинцев, которые находятся за границей, сказал Зеленский. Кроме того, к министерству перейдет часть функций МИД Украины. Оно займется «связями и отношениями» покинувших страну граждан с Украиной, «защитой интересов» украинцев «как нации».

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население Украины снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

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    19 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Грузия призвала Украину пересмотреть недружественную политику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Украина отозвала посла из Грузии 1 марта 2022 года по двум причинам – мы не ввели двусторонние санкции против России и не отправили с согласия правительства вооруженных добровольцев самолетами, из-за чего Украина приняла это крайне недружественное решение, – заявил Кобахидзе журналистам. – Если Украина хочет что-то пересмотреть в наших отношениях, то должна это сделать первой».

    По его словам, официальные лица в Киеве «открыто призывали нас открыть «второй фронт».

    Как отметил грузинский премьер, к этому же правительство Грузии призывало президента Саломе Зурабишвили, «называвшую президента Украины Владимира Зеленского «героем».

    «Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с Украиной», – отметил он.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов и сообщил, что Киев не намерен выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших Генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе.

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    19 августа 2024, 22:46 • Новости дня
    Россия заявила Турции о невозможности вести сейчас переговоры с Киевом

    Замглавы МИД России Галузин заявил послу Турции о невозможности переговоров с Киевом из-за ситуации в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем заявил о невозможности вести переговоры с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования, учитывая вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил МИД России.

    Галузин принял Бильгича по его просьбе. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Москва осудила «варварскую террористическую вылазку вооруженных формирований нацистского киевского режима» в Курскую область, сообщается на сайте МИД России.

    Как указал Галузин, в нынешних условиях не может идти речи о навязываемых Западом переговорах по «энергетической и продовольственной безопасности» и «гуманитарным аспектам» ситуации на Украине. В связи с этим Россия подчеркнула неприемлемость «бюргенштокского процесса», который направлен на создание антироссийской коалиции с целью выдвинуть Москве ультиматум, основанный на «заведомо непроходной и обанкротившейся «формуле Зеленского».

    Россия выступает против «дальнейшей накачки Украины западным оружием, а также призывает Турцию отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада». При этом стороны подтвердили готовность к «дальнейшему развитию конструктивных отношений между Россией и Турцией».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

    В июне первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в швейцарском Бюргенштоке, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    20 августа 2024, 02:45 • Новости дня
    Обозреватель Bild Репке назвал ситуацию в Донбассе катастрофической для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Донбассе сложилась катастрофическая для вооруженных сил Украины ситуация, заявил обозреватель Bild Юлиан Репке, раскритиковав атаку ВСУ на Курскую область.

    Репке подчеркнул в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что готов говорить об этом, «даже если вызывает к себе антипатию». Он указал, что Украина объявила эвакуацию в Красноармейске (Покровске) с населением 65 тыс. человек, а Дзержинск (Торецк) покинули около 29 тыс. человек. Репке усомнился, что в такой ситуации стоило «отправлять 5 тыс. лучших солдат в соседнюю страну, вместо того чтобы проводить контрнаступление» в Донбассе, передает ТАСС.

    Напомним, Репке сообщил, что подвергся нападкам со стороны проукраинских групп после публикаций сведений о потерях украинских сил в Курской области. По его словам, проукраинские активисты не могут вынести того факта, что ВСУ несут потери в Курской области.

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    20 августа 2024, 00:46 • Новости дня
    Чехия предложила принять Украину в НАТО с «временной» границей

    Президент Чехии Павел счел возможным вступление Украины в НАТО с «временной» границей

    Tекст: Антон Антонов

    Для вступления в НАТО Украине не обязательно восстанавливать контроль над территорией, которую она считает своей, заявил президент Чехии Петр Павел.

    По мнению президента Чехии, если состоится «установление пусть какой-то административной границы», НАТО сможет рассматривать ее «как временную» и принять Украину «с территорией, которую она будет на тот момент контролировать», передает ТАСС со ссылкой на Pravo.

    Павел указал, что после Второй мировой войны в НАТО сначала приняли только часть Германии. Он полагает, что есть «техническая и юридическая» возможность принять Украину в НАТО, не вступая в конфликт с Россией.

    Павел отметил, что несколько лет занимал пост председателя Военного комитета НАТО. По его словам, он заявлял российской стороне, что вопрос «безопасности между НАТО и Россией» заключается не в членстве Украины, а в «комплексной архитектуре безопасности в Европе».

    Напомним, в декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия.

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    20 августа 2024, 06:40 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Позднее воздушную тревогу в столице отменили. Также сирены перестали звучать в девяти областях Украины, включая Киевскую, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник взрывы произошли в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

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