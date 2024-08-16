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В Раде допустили, что зарплаты учителей и врачей пойдут на выплаты ВСУ
Депутат Рады Николенко: Зарплаты учителей могут пойти в сентябре на выплаты ВСУ
Декабрьские зарплаты педагогов и врачей могут пойти на сентябрьские выплаты военным ВСУ, заявил украинский парламентарий Андрей Николенко.
По его словам, декабрьские зарплаты учителей или врачей могут пойти для военных в сентябре и даже если в ближайшее время на Украине примут закон о повышении налогов, передает РИА «Новости».
Николенко добавил, что рост налогов приведет к экономическому упадку.
В конце июля глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что, если поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону не примут, средства на обеспечение ВСУ могут закончиться уже в сентябре.
Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на нужды армии до 12 млрд долларов.