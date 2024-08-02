Сенатору Савельеву предъявлено обвинение по делу об организации убийства

В США обвинили Россию в скандале с боксершей и трансгендером на Олимпиаде

Tекст: Валерия Городецкая

IBA утверждает, что Хелиф и тайваньский боксер Линь Юйтин, который также допущен на женские соревнования по боксу на Олимпиаде, не прошли «тесты на гендерную пригодность» на чемпионате мира 2023 года, указывает Уолкен в своей статье. При этом неизвестно, что это были за тесты, и нет никаких указаний, что «это как-то связано с трансгендеризмом», пишет он. МОК же утверждает, что они имеют право участвовать в соревнованиях.

По мнению Уолкена, суть разгоревшегося скандала не только в «хромосомах и тестостероне». Когда Умар Кремлев возглавил IBA в 2020 году, он подписал крупное спонсорское соглашение с Газпромом, который «по сути финансировал всю деятельность» организации, пишет журналист.

После начала спецоперации России на Украине МОК потребовал от IBA отказаться от Газпрома. Ответ IBA, в том числе заявление о том, что спонсорство Газпрома истекло в конце 2022 года, не удовлетворил МОК, который в итоге лишил ассоциацию права проводить олимпийский боксерский турнир, говорится в статье.

IBA попыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но ей было отказано. Среди причин, в частности, указывались «продолжающееся отсутствие финансовой прозрачности IBA, продолжающиеся проблемы с ее рефери и судьями и неспособность в полной мере реализовать меры по реформированию правительства, требуемые МОК».

Этот спор между МОК и «полностью поддерживаемой Россией» IBA «достиг апогея на Олимпиаде, где русские персоны нон грата», отмечает журналист. Уолкен также отметил, что после скандальной церемонии открытия Олимпиады Кремлев опубликовал в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео, в котором назвал президента МОК Томаса Баха «главным содомитом», а его команду – «изгоями общества».

«Что все это значит? Трудно сказать наверняка, но если вы думаете, что IBA, подливающая масла в огонь, говорит исключительно о хромосомах и тестостероне, то у меня есть дача в Волгограде, которую я могу вам продать», – иронизирует автор.

Ранее на Олимпиаде в Париже итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирского трансгендера. Она была вынуждена отказаться от продолжения поединка уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки заявил, что намерен прекратить практику, когда мужчины соревнуются с женщинами. Его мнение поддержал предприниматель Илон Маск.