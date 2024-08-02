Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Пенсионерам раскрыли малоизвестный способ увеличить доход
Экономист раскрыл пенсионерам малоизвестный способ увеличить доход
Российские пенсионеры могут воспользоваться компенсационной выплатой по уходу для увеличения своего дохода, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
Выплата в размере 1200 рублей направлена на поддержку граждан, не способных заботиться о себе, она прибавляется к их пенсии, пояснил Щербаченко, передает «Лента.ру».
Компенсация предоставляется детям-инвалидам, инвалидам I группы, пенсионерам, нуждающимся в помощи по заключению врача и престарелым старше 80 лет, рассказал экономист. Он отметил, что инвалиды и пенсионеры могут сами решать, оставить себе эти средства или передать их ухаживающему.
По словам Щербаченко, оформить выплату могут не только работающие граждане, но и студенты старше 14 лет при наличии согласия родителей. Для оформления компенсации необходимо обратиться в отделение Социального фонда России или многофункциональный центр вместе с пенсионером, сообщил экономист. Там нужно будет написать два заявления: от пенсионера – о согласии на уход, и от ухаживающего лица – о назначении компенсации. Также оформить выплату можно через портал Госуслуг.
Ранее в Госдуме предложили отменить налог на доход от вкладов для пенсионеров.