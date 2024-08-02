Пенсионерам раскрыли малоизвестный способ увеличить доход

Экономист раскрыл пенсионерам малоизвестный способ увеличить доход

Tекст: Валерия Городецкая

Выплата в размере 1200 рублей направлена на поддержку граждан, не способных заботиться о себе, она прибавляется к их пенсии, пояснил Щербаченко, передает «Лента.ру».

Компенсация предоставляется детям-инвалидам, инвалидам I группы, пенсионерам, нуждающимся в помощи по заключению врача и престарелым старше 80 лет, рассказал экономист. Он отметил, что инвалиды и пенсионеры могут сами решать, оставить себе эти средства или передать их ухаживающему.

По словам Щербаченко, оформить выплату могут не только работающие граждане, но и студенты старше 14 лет при наличии согласия родителей. Для оформления компенсации необходимо обратиться в отделение Социального фонда России или многофункциональный центр вместе с пенсионером, сообщил экономист. Там нужно будет написать два заявления: от пенсионера – о согласии на уход, и от ухаживающего лица – о назначении компенсации. Также оформить выплату можно через портал Госуслуг.

Ранее в Госдуме предложили отменить налог на доход от вкладов для пенсионеров.