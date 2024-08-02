Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Песков объяснил теплое приветствие освобожденного Красикова охраной президента
Песков: Освобожденный Красиков служил вместе с охранниками президента в ФСБ
Сотрудники охраны президента тепло приветствовали освобожденного в результате обмена россиянина Вадима Красикова, который в прошлом был служил вместе с ними в спецподразделении ФСБ России «Альфа», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков назвал естественным теплое приветствие Красикова охранной президента, поскольку он служил вместе с ними в «Альфе», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц долго не соглашался освободить осужденного в Германии на пожизненный срок офицера ФСБ Вадима Красикова, но США «надавили».
На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Осужденный в Германии Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, прибыл в Москву вместе с другими вернувшимися в Россию.
Российских граждан лично встретил президент России Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.