Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.10 комментариев
Количество погибших в Нижнем Тагиле людей выросло до четырех
Спасатели достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле тело еще одного погибшего, сообщили в МЧС России в пятницу утром, число жертв выросло до четырех.
Спасатели извлекли тело еще одного погибшего, поисково-спасательные работы продолжаются, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ранее там спасли одного мужчину, число спасенных выросло до 15. До этого сообщалось о трех жертвах ЧП.