В Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одного человека

Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.11 комментариев
Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.16 комментариев
Мужчина в интервью Daily Star заявил, что большая часть его клиенток – это руководители, находившиеся на высоких постах, одной из них была «министр из Германии». Ее имени он не раскрыл, передает «Лента.ру».
Издание Zeitgeschenen сопоставило поездки Бербок в Африку и высказывания Кингсли в интервью, и пришло к выводу, что министр действительно могла иметь интимную связь с этим человеком.
Также издание отметило, что при посещении Нигерии министр носила малиновое платье, которое упоминал житель Африки.
Кингсли сообщил, что эта клиентка встречается с ним всего несколько раз в год из-за характера работы, обычно они вместе не проводят ни дня, но целую ночь.
Ранее в Германии призвали Бербок к отставке из-за скандала с выдачей виз мигрантам.
Около 3.20 в городе Белая Церковь в Киевской области зафиксирован прилет в стороне железнодорожных складов, сказал Лебедев ТАСС.
В 3.22 мск в городе Бровары в той же области также произошел прилет, вероятнее всего, поражено место дислокации военнослужащих ВСУ.
В ночь на 31 июля в Киеве и Киевской области также раздавались взрывы.
Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши
Как пишет Sport Mediaset, Карини была вынуждена отказаться от продолжения боя уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос. Итальянская спортсменка выразила сожаление по поводу преждевременного завершения выступления, однако отметила, что боль была настолько сильной, что она не могла продолжать. После завершения поединка Анджела Карини не смогла сдержать слез, передает ТАСС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в комментарии ANSA осудила участие в Олимпиаде Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, заявив, что участие трансгендеров создает неравные условия для других спортсменок.
Ранее сообщалось, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».
JP: Израиль специально убил Ханию в Иране, хотя мог сделать это в Катаре
Источники газеты сообщили, что Тегеран для ликвидации Хании был выбран в том числе для того, чтобы избавиться от руководителя ХАМАС, и чтобы «поместить Иран в центр дилеммы о будущем, той степени, на которую он хочет поднять пламя над Ближним Востоком», передает ТАСС.
Ранее журналист Элайджа Манье предположил, что разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp.
В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.
По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.
Правозащитник Хелали: Поставка истребителей F-16 Киеву является безрассудством
«Передача Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО истребителей F-16 Украине является опасным и безрассудным шагом на пути к ядерной конфронтации с Российской Федерацией», – приводит ТАСС слова Хелали.
Он напомнил, что Россия неоднократно давала понять, что поставки истребителей F-16 на Украину являются для нее «красной чертой». Хелали подчеркнул, что в Вашингтоне и НАТО должны понимать, что разработанные и производимые в США истребители F-16 еще больше закрепляют вовлеченность в войну на Украине.
Правозащитник назвал провокационным и безрассудным поставку, что значительно приближает к конфронтации между США, НАТО и Российской Федерацией, что обернется катастрофой.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.
Турецкий стрелок стал героем ОИ после выступления без специальной формы на соревнованиях
Дикеч не использовал специальные линзы и защиту для ушей. В соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах он завоевал серебро, передает RT.
Фото спортсмена, где он в обычной форме и с рукой в кармане, выступает на ОИ, стало популярным в соцсетях.
ВС России поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ и боеприпасами
Средствами ПВО за сутки сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотник, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего с начала спецоперации уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотников, 559 ЗРК, 16 734 танка и других бронемашин, 1395 боевых машин РСЗО, 12 666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее в четверг представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что в Киевской области поражены железнодорожные склады и место дислокации украинских военных.
В Анкаре состоялся обмен заключенными между Россией и США
NTV показал в прямом эфире обмен заключенными между РФ и США в аэропорту. Как отмечается, обмен был организован при активном содействии Национальной разведывательной организации Турции, передает ТАСС.
Официального подтверждения от властей Турции или России пока не поступало. Однако приземление в аэропорту Анкары самолета специального летного отряда «Россия», а также американского борта, предположительно с российскими заключенными, косвенно подтверждает информацию об обмене.
Ранее сообщалось, что представители Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ США принимали участие в переговорах в рамках сделки по обмену заключенными между Россией и Западом.
В четверг начался обмен заключенными с участием России и Запада.
Как пишет New York Times со ссылкой на неназванных ближневосточных чиновников, в день убийства главы политбюро ХАМАС сообщалось, что удар по зданию был нанесен ракетой, затем появилась информация, что это была управляемая авиабомба, передает РИА «Новости».
По данным источников, заложенная бомба сработала дистанционно, когда было подтверждено, что Хания находится в нужном помещении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, и отметили возможные угрозы дальнейшей эскалации в регионе в связи с этим событием.
Напомним, в среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. Иран в ООН позже заявил о праве на самооборону после убийства Хании.
Экс-депутат Госдумы Пономарев завил о прилетевшем дроне в его дом на Украине
Бывший депутат назвал прилет дрона попыткой покушения, он также опубликовал фото с «окровавленным лицом», передает RT.
По данным украинских СМИ, речь идет об «атаке» беспилотника на дом Пономарева (признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов) в Киевской области.
«Страна.ua» пишет, что и политик, и его жена получили раненения.
Ранее ФСБ возбудила против Пономарева дело о госизмене в форме перехода на сторону противника и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности России.
Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России.
В Россию вернулись в рамках обмена заключенными Красиков и Клюшин
Как указал источник, в рамках согласованной процедуры обмена гражданами Россия получила обратно ряд своих соотечественников, ранее находившихся под стражей за рубежом. Среди них Вадим Красиков, осужденный в Германии к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».
Кроме того, в Россию возвращен Владислав Клюшин, ранее арестованный в США. Подробности его дела и причины возвращения на родину пока не разглашаются. Помимо этих двух имен, в ходе обмена также были возвращены супруги Артем и Анна Дульцевы, а также граждане Павел Рубцов, Вадим Конащенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной.
Гершкович и Уилан направляются за пределы России, передает РИА «Новости».
Адвокат Гершковича отказалась комментировать его обмен.
В июле Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам заключения. Генпрокуратура России указала, что американский гражданин по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода.
Пол Уилан был осужден на 16 лет в 2020 году за шпионаж.
Ранее сообщалось, что спецборт отряда «Россия» вылетел в Анкару на фоне сообщений о подготовке обмена заключенными.
В интервью латвийскому радио он выразил недовольство ее завышенными требованиями. По словам Паулса, Пугачева была одной из самых капризных артисток на российской сцене, передает «Московский комсомолец».
«Она могла вести себя грубо. Если кто-то не включал микрофон, в зале раздавались матюки, а потом звучало: «Ты уволен», – поделился композитор.
Он также отметил, что к нему артистка всегда проявляла другое отношение. Хит «Миллион алых роз» она изначально отказывалась исполнять, считая, что эта песня не для нее.
Кроме того, Раймонд Паулс подчеркнул, что никогда не требовал, чтобы ему подвозили машину к самолету, и не устанавливал завышенные требования в райдерах.
Ранее Пугачева объяснила, почему сейчас не может выступать на сцене.
Медведев объяснил обмен заключенными между Россией и США
«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев пожелал предателям «лихорадочно подбирать новые имена» и «маскироваться под программой защиты свидетелей».
Ранее президент США Джо Байден подтвердил обмен заключенными с Россией.
Лебедев: Большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР
По его словам, большинство наемников из бывших советских республик и стран Варшавского договора, которые едут на Украину набраться опыта, передает ТАСС.
«Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», – сказал Лебедев.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы.