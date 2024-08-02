Развожаев: В Севастополе оцепили улицу из-за сбитой ATACMS

Tекст: Алексей Дегтярев

Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова, поскольку на дороге лежат суббоеприпасы ATACMS, сообщил он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в скором времени примут решение о том, возможна ли транспортировка части ракеты для уничтожения на полигоне. На месте работают сотрудники МЧС и пиротехники.

Губернатор призвал жителей окрестных домов не выходить на улицу, закрыть окна и не подходить к ним.

Ранее Развожаев сообщал, что в спальном районе Севастополя упала часть сбитой ракеты и обломки дрона.