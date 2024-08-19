В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
Путин: Россия будет рада внести вклад в подписание мира между Баку и Ереваном
Россия будет рада, если сможет что-то сделать для подписания мира и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, заявил президент Владимир Путин в начале переговоров с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Если мы что-то можем сделать для того, чтобы нам выйти на подписание мирного соглашения с Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации и демаркации границы, как мы много раз с вами говорили, разблокировать соответствующие направления логистики и в экономике, мы были бы очень этому рады», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Москва готова участвовать в урегулировании между Баку и Ереваном.
«Мы с вами уже вчера коснулись этой темы, сегодня продолжим. Это касается урегулирования ситуации на Южном Кавказе. Ясно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», – сказал Путин.
Президент России заявил также, что после визита в Азербайджан расскажет премьер-министру Армении Николу Пашиняну о результатах переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.