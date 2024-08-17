  • Новость часаЗахарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители
    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен
    Кадыров указал, как распорядится подарком Илона Маска
    В Киеве рассказали о длительных сроках подготовки операции в Курской области
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    17 августа 2024, 22:22 • Новости дня

    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Издатель запрещенного в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер поддержал президента России Владимира Путина, сообщает агентство dpa.

    Как пишет издание, выступая на конференции «Альтернативы для Германии», Эльзессер раскритиковал действующую власть Германии. Он сравнил министра внутренних дел Нэнси Фезер с фашистом, назвал министра обороны Бориса Писториуса военным преступником, передает RT.

    Кроме того, журналист поддержал Путина.

    «Конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина», – сказал Эльзессер.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет в ФРГ журнала Compact и проведение обысков в издании, связанных с опубликованным там ее интервью. Дипломат сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

    17 августа 2024, 05:08 • Новости дня
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области целиком уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с натовской бронетехникой, сообщил офицер 810-й бригады морской пехоты ВС России с позывным «Ветер».

    В ходе скоротечного боя морпехи 810-й бригады полностью уничтожили мобильную группу ВСУ, которая двигалась по региону на натовской бронетехнике, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ликвидированы два американских броневика HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелый американский броневик Cougar.

    Захвачены один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator. В ходе боя ликвидировано порядка 20 боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Также изъяты документы украинских военных – паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Кроме того, найдено личное оружие производства НАТО, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ка Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, в том числе боевик нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (26)
    17 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Дептранс подтвердил срабатывание системы защиты на станции метро «Арбатская»
    Дептранс подтвердил срабатывание системы защиты на станции метро «Арбатская»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Станция «Арбатская» Арбатско-Покровской линии работает в обычном режиме, об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы после сообщений о срабатывании системы управления защитным затвором.

    В одном из переходов станции в субботу сработал гермозатвор, который частично сдвинулся в сторону закрытия. Сейчас специалисты метрополитена занимаются его регулировкой. Временно пересадка со станции «Арбатская» осуществляется через «Боровицкую», говорится в Telegram-канале.

    Информация о подобной ситуации на станции «Библиотека им. Ленина», а также сообщения об отсутствии освещения не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Об инциденте с дверью взрывозащиты стало известно 17 августа.

    Гермозатвор – специальный затвор в метрополитене, способный не пропускать воду, воздух, газы, радиоактивную пыль. Они расположены в станциях метро перед эскалаторами и после них, а также в тоннелях.

    Фото затвора, сработавшего на станции метро «Арбатская», опубликовал Telegram-канал URA.ru.


    Ранее станцию московского метро «Волгоградский проспект» закрыли по требованию полиции из-за жалоб на запах гари.


    Коментарии (5)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

    Коментарии (38)
    17 августа 2024, 13:28 • Новости дня
    Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной

    Эксперт Иванников: ВСУ перешли к тактике террора и увода российских граждан на Украину

    Эксперт рассказал о воровстве россиян Украиной
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российских граждан нельзя оставлять на поругание украинским нацистам и уж тем более делать из них предмет торга, сейчас происходит не только воровство россиян на Украину, но и прямое взятие их в заложники, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса Олег Иванников. В результате разрушенного ударом ВСУ моста в Глушковском районе Курской области отрезанными остались тридцать населенных пунктов, что усложнило их эвакуацию.

    «Происходит не только воровство российских граждан на Украину, но и прямое взятие их в заложники. Ответ должен лежать исключительно в военной плоскости. Взорванный мост в Глушковском районе Курской области можно будет восстановить только в мирное время», – считает Олег Иванников, эксперт думского комитета по обороне, подполковник запаса.

    Для продолжения эвакуации россиян из зоны боевых действий военные могут наводить понтонные мосты, добавил спикер. «Российских граждан нельзя оставлять на поругание украинским нацистам и уж тем более делать из них предмет торга, как этого хотят представители киевского режима, – продолжил собеседник. – Мы имеем дело не только с террористами, захватившими в заложники россиян, но и с преступниками, которые нарушают законы войны и наносят удары по гражданской инфраструктуре. Все это лишний раз подтверждает террористическую основу ВСУ».

    Иванников особо отметил, что после того, как противник получил достойный отпор на многократные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны в Херсонской области, ВСУ перешли в этом районе к тактике террора мирного населения, нанося удары с беспилотников по жилым домам. «Теперь ВСУ терроризируют местное население, мстят ему за свои военные неудачи и поражения», – пояснил эксперт.

    О том, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, стало известно накануне. Это осложнило эвакуацию мирных жителей. Всего отрезанными оказались 30 населенных пунктов, среди которых Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. По словам местных жителей, ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное. «Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – сообщили в силовых структурах региона.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, ВСУ впервые ударили по гражданским объектам в Курской области реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими РСЗО HIMARS. «Как отмечали ранее, все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание», – заключила дипломат.

    Также пятницу в результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли два активиста Народного фронта. Волонтеры вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий области. Еще один активист был доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.

    Украинские власти сейчас обсуждают с военными возможные маршруты для вывоза жителей Курской области. Об этом сообщила в пятницу министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, россиян планируется вывозить в Сумскую область.

    Коментарии (13)
    17 августа 2024, 17:30 • Новости дня
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС

    Захарова: Киевский режим начал подготовку нападения на Курскую атомную электростанцию

    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию, результатом которой станет масштабная техногенная катастрофа в Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, результатом возможной атаки Украины на Курскую АЭС может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе. В связи с этим Россия призывает международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокаций на ядерных объектах, отметила Захарова.

     «Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества в целом должны быть решительно пресечены совместными усилиями», – следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Она так же заявила, что неонацистский киевский режим представляет опасность для европейского континента, и международное сообщество должно это понимать.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.

    Коментарии (41)
    17 августа 2024, 04:47 • Новости дня
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении поселка в зоне спецоперации рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка заставил украинских военных уйти со своих позиций, сообщило Минобороны России.

    Экипаж танка использовал колейный минный трал, чтобы проделать проход в минно-взрывном заграждении ВСУ на подступах к поселку, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Машина ворвалась в населенный пункт, экипаж под командованием Полухина с ходу поразил укрепленные огневые точки украинских военных, а затем прикрыл продвижение российских штурмовиков.

    Из-за действий танка ВСУ пришлось уйти с занимаемых позиций и сбежать, они бросили раненых на поле боя, а населенный пункт освободили.

    Ранее в приграничном районе Курской области украинские военные разбежались после ударов ракет с вертолетов Ка-52.

    Коментарии (8)
    17 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Иран заинтересован в работе с Россией, Тегеран выражает готовность предоставить свою территорию для транзита российского газа, заявил на Каспийском форуме в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

    По его словам, Иран заинтересован в углублении энергетического сотрудничества с Россией и готов предоставить свою газотранспортную инфраструктуру для транзита российского газа, передает РИА «Новости».

    «Мы очень заинтересованы работать с Россией», – подчеркнул Джалали.

    Напомним, иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара заявил, что у России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК.

    Коментарии (9)
    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

    Коментарии (10)
    17 августа 2024, 02:24 • Новости дня
    На четвертом военном объекте в ФРГ обнаружили следы диверсии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На воротах в казармах немецкого города Гархинг найдены следы взлома, инцидент стал четвертой по счету предполагаемой диверсией, пишут немецкие СМИ.

    На территории объекта в Гархинге также находится Центральный институт медицинского обслуживания, сообщил представитель территориального командования немецкой армии Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает РБК.

    В ходе проверки не выявили следов проникновения в здания на территории казарм и связи с тремя схожими происшествиями в последнее время.

    До этого на базе НАТО в Гайленкирхене задержали подозреваемого, пытавшегося пробраться на базу. Через некоторое время произошли похожие события на базе ВВС в Кельне.

    Потом повреждения на заборе нашли у забора в Мехернихе. Военные предполагали, что им могли отравить воду, сначала бундесвер заявил о ее «аномальных показателях», но последующая проверка не выявила нарушений.

    Коментарии (5)
    17 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    В США назвали большими потери ВСУ в Курской области

    Military Watch: ВСУ несут большие потери ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область, куда Киев направил свои наиболее боеспособные подразделения, включая западную бронетехнику, пишет военный журнал Military Watch.

    По данным журнала, ВСУ понесли серьезные потери в ходе наступления на Курскую область, Киев направил в этот район свои наиболее подготовленные подразделения, оснащенные современной западной техникой, такой как танки Challenger 2, Т-80 и Leopard, передает РИА «Новости».

    Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.

    Коментарии (6)
    17 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России серьезно рассматривает информацию о готовящейся провокации со стороны ВСУ, направленной на нанесение удара по Курской АЭС, следует из заявления ведомства.

    В Telegram-канале Минобороны указано, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на Курской АЭС, вызывают серьезную озабоченность.

    «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – подчеркнуто в заявлении.

    Оборонное ведомство сообщает, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и несут в себе угрозу глобальной катастрофы.

    «Россия расценивает такие планы как акт ядерного терроризма и оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер», – указано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Коментарии (32)
    17 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России имеют серьезное преимущество над украинской армией на Донбассе, заявил на немецком канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    В своем репортаже журналист подчеркнул, что российская армия обладает значительным опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями. Особенно остро эта проблема ощущается на Донбассе, где украинские войска вынуждены противостоять более опытным российским подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ваннер также обратил внимание на то, что для организации наступления на Курскую область украинское командование перебросило значительные силы с других участков фронта. Это привело к ослаблению украинской обороны на Донбассе и позволило российским войскам активизировать свои наступательные действия.

    Ранее в Guardian писали, что украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области.

    Коментарии (18)
    17 августа 2024, 18:28 • Новости дня
    Кадыров показал полученный от Маска пикап «Тесла Кибертрак»

    Глава Чечни Кадыров показал полученный от Илона Маска пикап «Тесла Кибертрак»

    Кадыров показал полученный от Маска пикап «Тесла Кибертрак»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил в подарок от Илона Маска пикап «Тесла Кибертрак», который он испытал и собирается отправить на СВО.

    Видео с испытанием «кибертрака» опубликовано в Telegram-канале Кадырова. По словам главы Чечни, он с удовольствием испытал новую технику и лично убедился в отличных характеристиках «Киберзверя».

    «Кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях», – написал Кадыров, пригласив Маска в Грозный.

    Он также добавил, что ждет новых разработок Маска, «которые будут способствовать завершению СВО».

    Коментарии (8)
    17 августа 2024, 12:17 • Новости дня
    NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
    NBC News: Киев планировал атаку на Курскую область более года
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское военное руководство разрабатывало планы масштабного наступления на Курскую область на протяжении года, сообщил каналу NBC News высокопоставленный киевский чиновник.

    По его словам, целью этих планов было отвлечь внимание России от других участков фронта, где украинские войска несут значительные потери, передает РИА «Новости».

    В материале NBC News отмечается, что идея проведения операции подобной недавней атаке на Курскую область обсуждалась в Киеве на протяжении года.

    Ранее газета New York Times писала, что американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

    Коментарии (18)
    17 августа 2024, 08:53 • Новости дня
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    Более двадцати украинских военных сдались в плен в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Близ села Комаровка Курской области более двадцати военнослужащих ВСУ из 22-й отдельной механизированной бригады организованно сдались в плен российским подразделениям, представитель российских силовых структур.

    Отмечается, что украинские военнослужащие приняли решение сложить оружие и сдаться в плен из-за тяжелых условий ведения боевых действий и отсутствия поддержки со стороны командования, передает РИА «Новости».

    Известно, что для выхода на связь с российскими подразделениями украинские военнослужащие использовали специальный Telegram-канал.

    Ранее сообщалось, что на Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, один из них – боевик батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (14)
    Главное
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Умер журналист Евгений Ксензенко

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............