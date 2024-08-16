Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.4 комментария
Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
Причиной обысков в американском поместье политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса может быть закон об иноагентах в США, об этом сообщил сам журналист.
«С точки зрения моих адвокатов, которые до сих пор не получили никакой информации, <…> единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», – сказал Саймс в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Однако в этом обосновании есть проблема, добавил журналист. Саймс пояснил, что, во-первых, он уже почти два года не проживает в США, а во-вторых, Первый канал, на котором он работает, вещает на русском языке и не оказывает влияния на американскую политику.
Журналист также отметил, что в его доме нет электронных устройств, которые могли бы содержать какую-либо информацию о его деятельности. «Я не очень понимаю, зачем они приехали в этот дом и что они собирались там искать», – сказал он.
Саймс напомнил, что ранее США ввели санкции против российских государственных СМИ, включая Первый канал. Однако, по его словам, американская сторона давала неофициальные заверения о том, что эти «ограничения были направлены на то, чтобы не допустить какую-то финансовую помощь федеральным каналам, какие-то выплаты федеральным каналам, а не направлено на то, чтобы помешать людям высказывать свое мнение, это право закреплено в американской конституции».
Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.