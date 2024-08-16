  • Новость часаРоссийские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
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    Армения решила переписать историю по-украински
    Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Журналист «Первого канала» Саймс рассказал, когда последний раз был дома в США
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    Кремль анонсировал визит Путина в Азербайджан
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области
    ЦБ рекомендовал простить ипотечные долги потерявшим жилье жителям приграничья
    В МВД Украины сообщили об эвакуации из Сумской области еще 25 тыс. человек
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    11 комментариев
    16 августа 2024, 20:14 • Новости дня

    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной обысков в американском поместье политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса может быть закон об иноагентах в США, об этом сообщил сам журналист.

    «С точки зрения моих адвокатов, которые до сих пор не получили никакой информации, <…> единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», – сказал Саймс в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Однако в этом обосновании есть проблема, добавил журналист. Саймс пояснил, что, во-первых, он уже почти два года не проживает в США, а во-вторых, Первый канал, на котором он работает, вещает на русском языке и не оказывает влияния на американскую политику.

    Журналист также отметил, что в его доме нет электронных устройств, которые могли бы содержать какую-либо информацию о его деятельности. «Я не очень понимаю, зачем они приехали в этот дом и что они собирались там искать», – сказал он.

    Саймс напомнил, что ранее США ввели санкции против российских государственных СМИ, включая Первый канал. Однако, по его словам, американская сторона давала неофициальные заверения о том, что эти «ограничения были направлены на то, чтобы не допустить какую-то финансовую помощь федеральным каналам, какие-то выплаты федеральным каналам, а не направлено на то, чтобы помешать людям высказывать свое мнение, это право закреплено в американской конституции».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

    15 августа 2024, 21:46 • Новости дня
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    МИД раскритиковал новые армянские учебники истории
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роль России в новых учебниках по истории в Армении искажена, властям страны не следует «смотреть сквозь пальцы» на это, заявил российский МИД.

    Речь идет о новом учебнике по истории для 8-х классов, в котором глава, посвященная присоединению Восточной Армении к России, содержит ряд существенных исторических неточностей, сообщили в дипведомстве, передает ТАСС.

    В частности, авторы учебника назвали Туркманчайский мирный договор «аннексией» Восточной Армении, указали в МИД России. В ведомстве отметили, что до недавнего времени в армянских учебниках Туркманчайский договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности».

    «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.

    Москва надеется, что армянские власти примут необходимые меры для исправления этой ситуации и не допустят распространения в школах учебников, содержащих искаженную информацию о совместной истории двух стран, добавили там.

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    15 августа 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    Захарова назвала просьбу ООН о доступе в Курскую область «очередным перформансом»
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным перформансом» запрос Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на доступ в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Несмотря на очевидный террористический акт, совершенный Киевом против курян, экспертов не интересуют права человека, речь идет об «очередном перформансе, когда правочеловеческая проблематика используется в качестве политического инструмента», заявила дипломат, передает ТАСС.

    «В данном случае еще и с особым цинизмом», – подчеркнула она.

    Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    16 августа 2024, 08:30 • Новости дня
    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу

    Rappahannock News: В США сотрудники ФБР пришли с обыском в дом политолога Дмитрия Саймса

    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему Первого канала Саймсу
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу, сообщило издание Rappahannock News.

    Очевидцы рассказали о работе сотрудников правоохранительных органов в поместье Patria, которое, по данным реестра округа Раппаханнок, принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу. Он приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rappahannock News.

    Представитель ФБР Саманта Шеро заявила, что действия правоохранительных органов санкционированы судом.

    Между тем Саймс сообщил, что находится за пределами США и не видел ордера на арест, равно как и не был официально уведомлен о каких-либо действиях. По его словам, ему неизвестно, что он является объектом расследования, но намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

    Дмитрий Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, он считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

    Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.

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    16 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    Минобороны: ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

    ВС России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью попытались нанести групповой удар американскими ракетами по Крымскому мосту, российская ПВО отразила атаку, сообщило Министерство обороны России.

    «Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар 12 оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В течение недели оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме базирования украинский истребитель Су-27 и три РСЗО HIMARS.

    Кроме того, за этот же период силы России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь ракет «Точка-У», 11 авиабомб Hammer и JDAM, четыре ракеты ЗРК Patriot и «Бук-М1», 70 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 543 беспилотника.

    Силы Черноморского флота и ВКС России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ и повредили один. За неделю 57 украинских солдат сдались в плен.

    Всего с начала СВО уничтожено 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 050 БПЛА, 569 ЗРК, 17 307 танков и других бронемашин, 1406 РСЗО, 13 295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 833 единицы спецтехники.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

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    16 августа 2024, 10:56 • Новости дня
    Американская Schlumberger расширила работу в России

    FT: Американская нефтесервисная компания SLB расширяет работу в России

    Американская Schlumberger расширила работу в России
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на публичные заявления о прекращении поставок, крупнейшая в мире нефтесервисная корпорация SLB (известная как Schlumberger) продолжает расширять бизнес в России, пишет Financial Times.

    По данным газеты, компания из Техаса продолжает импортировать в страну оборудование из других источников. Так, с августа по декабрь 2023 года компания ввезла в Россию оборудования на сумму 17,5 млн долларов, пишет Financial Times.

    Отмечается, что часть этой техники (на сумму 2,2 млн долларов) была заявлена как произведенная самой компанией SLB или ее дочерними предприятиями.

    В самой компании отказались комментировать эту информацию. Однако, по мнению экспертов, такие действия не противоречат публичным заявлениям корпорации и основным принципам международных санкций, поскольку поставки осуществлялись не напрямую с предприятий SLB.

    Согласно данным Financial Times, в 2023 году доходы корпорации в результате операций в России составили 1,65 млрд долларов. Чистые активы компании в России на конец года оценивались в 600 млн долларов.

    В июле одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций SLB заявила, что полностью прекратила поставки оборудования и технологий в Россию.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, стало стимулом для российского бизнеса. Глава государства подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», у компаний был выбор.

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    16 августа 2024, 09:13 • Новости дня
    Антонов объяснил молчание США по делу о подрыве «Северных потоков»

    Антонов осудил отказ Белого дома комментировать данные о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Антонов объяснил молчание США по делу о подрыве «Северных потоков»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Молчание американских властей в ответ на новые публикации о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» фактически означает предоставление «карт-бланша» на подобные акции в будущем, выразил мнение посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, отказ официального представителя Белого дома Джона Кирби комментировать публикацию Wall Street Journal, касающуюся роли Киева и США в подрыве газопроводов, является свидетельством того, что Вашингтон занял позицию поощрения терроризма, передает РИА «Новости».

    «По сути, Америка дает «карт-бланш» на аналогичные преступления в будущем», – заявил Антонов.

    Также посол выразил мнение, что США пытаются переложить всю ответственность за произошедшее на Украину, при этом подчеркнув, что киевский режим не может предпринять никаких серьезных шагов без одобрения Вашингтона.

    Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать статью Wall Street Journal о подготовке теракта на «Северных потоках», в которой Владимир Зеленский сначала одобрил диверсию, а потом отозвал это решение.

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    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

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    16 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

    В результате погибли два человека, один получил ранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Погибшие – медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».

    Осколочные ранения и ожоги получил замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным «Архангел».

    Ранее Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами.

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    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


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    16 августа 2024, 18:19 • Новости дня
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    @ t.me/maly_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась на 38-м году жизни.

    По информации из Telegram-канала театра, Васильева умерла накануне в результате несчастного случая.

    Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. Она была принята в труппу театра в 2011 году по окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.

    На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, в том числе роль Софьи в «Горе от ума», Марины во «Власти тьмы», Софьи в «Недоросле» и Миронихи в «Последнем сроке».

    На прошлой неделе на 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова.

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    16 августа 2024, 14:47 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
    @ Amanda Clark/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боев на Курском направлении украинские войска потеряли за последние сутки до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В числе уничтоженной украинской техники – четыре танка, восемь БТР и семь бронемашин, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Север», БПЛА и артиллерия отразили атаку штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки.

    В районах Анастасьевки и Каучука авиация, БПЛА и артиллерия уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России.

    Силы России поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

    В результате высокоточных ракетных ударов уничтожены три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения в районах Юнаковки и Мирополья.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 БТР, 23 боевые машины пехоты, 213 бронемашин, 102 автомобиля, четыре ЗРК, шесть РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Ранее российские войска нанесли удары «Искандером-М» в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область.

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    16 августа 2024, 03:08 • Новости дня
    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий

    Николай Патрушев заявил о создании Вашингтоном предпосылок для утраты Украиной суверенитета и территорий

    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий, заявил бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Известиям» заявил, что сейчас народ Украины страдает «ради американских интересов», США превратили Украину «в военный антироссийский проект». «Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», – сказал он.

    По его словам, Запад дал власть на Украине «преступной хунте». Сейчас страны НАТО оказывают Украине разнообразную военную поддержку и «контролируют действия неонацистов».

    Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Украинскую атаку на Курскую область Патрушев объяснил «предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

    Он также отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области. Патрушев подчеркнул, что власти США «регулярно говорят одно, а делают другое». По его словам, без помощи США Украина не посмела бы зайти на территорию России.

    Патрушев указал, что «ложь и провокации» являются «привычными» политическими инструментами для Запада. «Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения», – заявил он, добавив, что в результате из состава Грузии вышли Абхазия и Южная Осетия. Как полагает Патрушев, «грузинский народ знает, что своими страданиями расплачивается за действия американцев».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.


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    16 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера рассказала о поисках отца
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новой информации о судьбе 74-летнего жителя Курской области, над которым издевались двое украинских военных в касках СС, нет, сообщила его дочь Светлана Петренко.

    По словам Петренко, новых данных об отце пока не удалось получить, передает РИА «Новости».

    «Мы обратились во все структуры, везде. Не прекращаем поиски с первого дня – с 7 августа не прекращаем это делать. Кроме того видео, которое опубликовано, мы ничего не знаем», – сказала женщина.

    Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил, что пенсионер до сих пор не вышел на связь, родственники продолжают его поиски.

    «Что они, эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может, еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригороде Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками», – сказал он.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером, называя его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья).

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    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

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