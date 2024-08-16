Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Журналист Саймс прокомментировал сообщения об обыске в его доме в США
Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.
По словам Саймса, он не получал уведомления об обыске, передает РИА «Новости».
«Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», – сказал журналист.
Ранее издание Rappahannock News сообщило, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу.
Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, он считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.