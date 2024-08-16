  • Новость часаПВО уничтожила пять украинских БПЛА и два катера в акватории Черного моря
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    19 комментариев
    16 августа 2024, 08:30 • Новости дня

    Агенты ФБР пришли с обыском к ведущему «Первого канала» Саймсу

    Rappahannock News: В США сотрудники ФБР пришли с обыском в дом политолога Дмитрия Саймса

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме в штате Виргиния, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему «Первого канала» Дмитрию Саймсу, сообщило издание Rappahannock News.

    Очевидцы рассказали о работе сотрудников правоохранительных органов в поместье Patria, которое, по данным реестра округа Раппаханнок, принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу. Он приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rappahannock News.

    Представитель ФБР Саманта Шеро заявила, что действия правоохранительных органов санкционированы судом.

    Между тем, Саймс сообщил, что находится за пределами США и не видел ордера на арест, равно как и не был официально уведомлен о каких-либо действиях. По его словам, ему неизвестно, что он является объектом расследования, но намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

    Дмитрий Саймс известен в дипломатических кругах Вашингтона, и считается экспертом по России. С 2018 года он ведет ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

    Ранее агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк.

    14 августа 2024, 16:10 • Новости дня
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Ночью 12 августа американца доставили в отдел полиции из-за хулиганства, он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». СК планирует ходатайствовать об аресте иностранца.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что американец Джозеп Тагер устроил конфликт в гостинице Radisson, он не показал документы о том, где проживал до этого. В отделе полиции, по словам собеседника, он ударил полицейского.

    Ранее в Москве гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого арестовали за оскорбление полицейских.

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    13 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию

    Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии

    Эксперт: Замена Зеленского на неонациста Авакова не устроит Россию
    @ Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Арсен Аваков – жестокий, подлый, коррумпированный украинский неонацист. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее в СВР заявили о недовольстве Владимиром Зеленским в элитах США. Согласно данным разведки, подходящим кандидатом на смену ему может стать Арсен Аваков.

    «Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.

    Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.

    По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.

    «Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.

    «Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.

    Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».

    «Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.

    Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.

    «Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

    «В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

    О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    14 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что оперативно отслеживает ситуацию в Курской области.

    Байден отметил, что находится в постоянном контакте со своими сотрудниками. По его словам, он получает информацию каждые 4-5 часов последние 6-8 дней. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», передает РИА «Новости».

    Он также подтвердил тесные связи с украинской стороной, однако отказался раскрывать подробности, сославшись на активную фазу событий.

    Ранее Байден отказался от комментариев на тему вторжения киевского режима в Курскую область.

    Во вторник американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за вторжение в Курскую область.

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    13 августа 2024, 16:41 • Новости дня
    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины

    Экс-посол США в России Салливан признался, что с пессимизмом смотрит на будущее Украины

    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что будущее украинского государство, по его мнению, пессимистично.

    Конфликт на Украине не закончится «капитуляцией президента России Владимира Путина», сказал Салливан в интервью Foreign Policy, передает РИА «Новости». Он добавил, что пессимистично смотрит на будущее Украины. Стороны не стремятся к переговорам, это может привести к тупику, и тупиковая ситуация – это лучшее, на что Запад «может надеяться в обозримом будущем».

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

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    15 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM

    Politico: США обсуждают передачу Украине ракет JASSM дальностью более 900 км

    Politico: США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Adam Olson

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон открыт к предложению по поставке Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, но окончательно решение по ним еще не принято, сообщили источники газеты Politico.

    Администрация американского президента Джо Байдена сейчас прорабатывает детали по возможным поставкам ракет JASSM, она проверяет механизм передачи «чувствительных технологий», сообщили собеседники Politico, передает ТАСС.

    Чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести ракеты весом свыше одной тонны с боеголовкой весом свыше 450 кг. Пока в Белом доме, Госдепе и Пентагоне не комментировали эти сообщения. Однако, как отмечает Politico, Пентагон уже работает над изменениями, которые позволят Украине запускать это оружие с истребителей F-16.

    Дальность ракет JASSM класса «воздух – земля» превышает 926 км, в числе характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». По данным издания, такие ракеты США поставляют только «ближайшим союзникам», их закупили Польша, Австралия и Финляндия.

    В мае эксперты предупреждали, что поставляемые киевскому режиму F-16 будут представлять наибольшую опасность с ракетами AGM-158 JASSM «воздух – земля».

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    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

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    14 августа 2024, 19:55 • Новости дня
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Соединенных Штатов арестован Мещанским райсудом в российской столице после того, как ударил сотрудника правоохранительных органов.

    Американца отправили под административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что в городе задержали американского гражданина, ударившего полицейского.

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    14 августа 2024, 15:54 • Новости дня
    NYT: Россия победит на Украине вне зависимости от итогов выборов в США

    NYT: Выборы в США не помешают России стать победителем в конфликте на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конфликте на Украине гораздо ближе к победе Россия, она может победить вне зависимости от результатов президентских выборов в США, пишет New York Times.

    У Запада хватает ресурсов, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», но ему не достает «воли к победе», говорится в публикации New York Times, передает ТАСС.

    Главы западных государств относятся к украинскому конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств, а победа на Украине уже «в руках России», и она достижима вне зависимости от того, кто станет президентом США в 2025 году.

    Автор статьи отмечает, что пока Запад беспомощно наблюдает за происходящим на украинской территории, Россия «становится все смелее».

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    15 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Задержанного в Москве гражданина США заподозрили в других преступлениях

    Задержанного за нападение на полицейского в Москве американца решили проверить на другие правонарушения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в хулиганстве и нападении на полицейского американского гражданина Джозефа Татера планируют проверить на причастность к другим правонарушениям в Москве, сообщили правоохранительные органы.

    Татера арестовали за хулиганство в московском отеле «Рэдиссон», перед этим он разгромил номер в другой столичной гостинице, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Сотрудники отеля «Металлург» в ходе телефонного разговора с представителями «Рэдиссон» сообщили, что мужчина в их заведении разгромил номер. После этого ему отказали в заселении, и он стал нецензурно выражаться, говорится в постановлении Мещанского суда об аресте американца.

    Отказ в заселении также привел к конфликту в «Рэдиссоне».

    Мужчину задержали сотрудники ППС, его доставили в отдел полиции, после чего его отправили под арест на 15 суток. За нападение на полицейского, которое он совершил в ходе задержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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    15 августа 2024, 19:05 • Новости дня
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве

    Американца Татера обвинили в применении насилия к представителю власти в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданину Соединенных Штатов Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Мещанском суде Москвы.

    Татер находится в статусе обвиняемого, его поместили под арест до 14 октября, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее его задержали сотрудники ППС, после чего доставили в отдел полиции, затем отправили под арест на 15 суток. За нападение на полицейского, которое он совершил в ходе задержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    По данным источника в правоохранительных органах, Татера задержали за хулиганство в отеле «Рэдиссон», перед этим он разгромил номер отеля «Металлург». Сотрудники «Металлурга» предупредили коллег из «Рэдиссона», и во втором отеле не захотели впускать иностранца, после чего он устроил скандал.

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    14 августа 2024, 23:35 • Новости дня
    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о непричастности США к «аспектам подготовки» атаки ВСУ на Курскую область

    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    При этом Жан-Пьер, «говоря в целом», заверила в готовности США продолжить оказывать Киеву помощь в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

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    16 августа 2024, 03:08 • Новости дня
    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий

    Николай Патрушев заявил о создании Вашингтоном предпосылок для утраты Украиной суверенитета и территорий

    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий, заявил бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Известиям» заявил, что сейчас народ Украины страдает «ради американских интересов», США превратили Украину «в военный антироссийский проект». «Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», – сказал он.

    По его словам, Запад дал власть на Украине «преступной хунте». Сейчас страны НАТО оказывают Украине разнообразную военную поддержку и «контролируют действия неонацистов».

    Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Украинскую атаку на Курскую область Патрушев объяснил «предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

    Он также отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области. Патрушев подчеркнул, что власти США «регулярно говорят одно, а делают другое». По его словам, без помощи США Украина не посмела бы зайти на территорию России.

    Патрушев указал, что «ложь и провокации» являются «привычными» политическими инструментами для Запада. «Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения», – заявил он, добавив, что в результате из состава Грузии вышли Абхазия и Южная Осетия. Как полагает Патрушев, «грузинский народ знает, что своими страданиями расплачивается за действия американцев».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.


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    14 августа 2024, 22:59 • Новости дня
    Пентагон и Киев обсудили «неотложные потребности Украины в военной сфере»

    Глава Минобороны Украины Умеров сообщил шефу Пентагона Остину «последние данные о динамике боевых действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова, обсуждались «неотложные потребности Украины в военной сфере», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что стороны рассмотрели «приоритеты» в оказании поддержки Украине, а также обсудили «осуществляемые Украиной операции». Кроме того, разговор шел о действиях союзников Киева, «направленных на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военной сфере». Умеров сообщил Остину «последние данные о динамике боевых действий», передает ТАСС.

    Напомним, Райдер сообщал, что администрация США продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки на Курскую область.

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    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


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    15 августа 2024, 13:23 • Новости дня
    Гражданке России и США вынесли приговор за госизмену

    Свердловский суд приговорил гражданку России и США Карелину к 12 годам колонии

    Tекст: Александра Юдина

    Свердловский областной суд признал гражданку России и США Ксению Карелину виновной по делу о госизмене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима.

    «Суд постановил признать виновной и назначить наказание в виде 12 лет колонии общего режима», – передает ТАСС решение судьи.

    По данным следствия, она отправляла деньги на покупку боеприпасов и экипировки для ВСУ.

    Как отметил ее адвокат Михаил Мушаилов, защита обжалует приговор Карелиной в части назначения наказания ниже низшего предела и в части разрешения судьбы вещественных доказательств.

    Ранее ФСБ задержала в Запорожской области украинского шпиона.

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