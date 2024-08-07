Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
ФБР устроило обыск в доме разведчика Скотта Риттера
ФБР провело обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк
Агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк, сообщил News Channel 13 (местное подразделение NBC).
Как сообщил News Channel 13, обыск проведен «в связи с федеральным расследованием». «Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Представитель ведомства Сара Руан подтвердила, что ФБР «обыскивало дом». Однако Руан отказалась сообщать «подробности расследования».
В июне Риттер сообщил об изъятии у него паспорта при попытке вылететь из Нью-Йорка в Санкт-Петербург через Стамбул для участия ПМЭФ. В Кремле предположили, что ограничения США на выезд в Россию в отношении Риттера могут быть связаны с тем, что он работал в спецслужбах. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, данный инцидент свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.