Член ОП сочла непроработанной идею о единой спортивной форме в школах

Член ОП Голышенкова: Не надо спешить с введением единой обязательной школьнойформы

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы предлагают в школах унифицировать спортивную форму, передают РИА «Новости». Причем сделать ее призывают в цветах российского флага, обязательно разместив на футболке герб России. Соответствующее предложение намерены направить Минспорту и Минпросвещения. А заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в своем Telegram-канале высказал идею разработать общую школьную форму в стиле императорской России.



«Предложение о введении единой школьной формы не ново, однако принимать такое решение на уровне государства нужно очень внимательно и вдумчиво, так как необходимо учесть множество возможных негативных последствий. Например, у некоторых учебных заведений существуют многолетние традиции и собственная форма», – говорит член комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию, председатель координационного совета ОПРФ по сетевым сообществам Ольга Голышенкова Голышенкова.

Она напомнила, что в нашей стране существуют гимназии и лицеи, где школьная форма – отражение многолетнего опыта, традиций и преемственности поколений, эту форму с гордостью носят учащиеся. В целом, форма, по мнению собеседницы, нужна и важна, так как она дисциплинирует, настраивает на рабочий лад, создает нужный настрой. Однако спешить с введением именно единой и обязательной формы для всех точно не следует, полагает она.

«Предложение депутата Госдумы Сергея Колунова о введении единой спортивной формы в цветах российского триколора, на мой взгляд, вряд ли будет решать задачу патриотического воспитания и тем более вряд ли как-то повлияет на «гонку моды», о которой говорит депутат», – считает член ОП.

Что касается печати герба страны на футболках учащихся, то член ОП не уверена, что это будет помогать обществу воспитывать бережное и трепетное отношение детей к государственным символам. «Как обеспечить почтительное и бережное отношение к государственному символу во время активных физических занятий детей в школе? Кажется, что данная инициатива депутатов пока крайне не проработана и, честно говоря, в некоторых аспектах вызывает недоумение», – заключила Голышенкова.

