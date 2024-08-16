Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области
МЧС: В Курской области начали обезвреживать упавшую ракету «Точка-У»
В Курской области проводятся срочные работы по обезвреживанию неустановленного боеприпаса, предположительно, ракеты «Точка-У», упавшей вблизи объекта топливно-энергетического комплекса, сообщил представитель МЧС России.
По словам спасателя, взрывотехники уже приступили к обезвреживанию опасной находки, передает ТАСС.
Известно, что район, где упала ракета, был оперативно оцеплен, эвакуированы ближайшие населенные пункты, и введен режим чрезвычайной ситуации.
Также представитель МЧС отметил, что саперы провели операцию по обезвреживанию 74 суббоеприпасов от американской РСЗО. Обнаруженные боеприпасы представляли серьезную угрозу для мирного населения и окружающей среды.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о контроле ВС России обстановки на Курском направлении.