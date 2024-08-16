Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Алаудинов заявил о контроле ВС России обстановки на Курском направлении
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Российские войска контролируют обстановку на Курском направлении
Обстановка на Курском направлении нормальная, подконтрольна российским войскам, идет интенсивная работа по уничтожению подразделений ВСУ, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Алаудинов добавил, что накануне было уничтожено очень много техники и личного состава противника. передает ТАСС.
«Сегодня противник пытается уже другими направлениями пробиться. Никак у него это не получается», – сказал он.
По его словам, российские бойцы работают, удерживая и уничтожая противника.
Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.