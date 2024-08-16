Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Мирополье Сумской области, сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что был нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области, передает РИА «Новости».
В результате ударов уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении «Искандером» пусковой установки РСЗО HIMARS в Сумской области, которая обстреливала Курскую область.