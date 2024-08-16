  • Новость часаАлаудинов заявил о контроле ВС России обстановки на Курском направлении
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    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    В Курской области ликвидирована группа украинских штурмовиков
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    Стало известно о трех взрывах на месте крушения Ту-22М3
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    26 комментариев
    16 августа 2024, 10:52 • Новости дня

    Российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Мирополье Сумской области, сообщили в силовых структурах.

    Отмечается, что был нанесен ракетный удар по артпозициям ВСУ в районе населенного пункта Мирополье Сумской области, передает РИА «Новости».

    В результате ударов уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина и два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов).

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении «Искандером» пусковой установки РСЗО HIMARS в Сумской области, которая обстреливала Курскую область.

    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    15 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Солдаты ВСУ сняли на видео издевательства над русским пенсионером в Курской области и выложили ролик в сеть.

    Украинские военные встретили на дороге 74-летнего мужчину и принялись насмехаться над ним, изображая немецких нацистов, передает «Комсомольская правда».

    На одном из боевиков была фашистская каска. Оператор называл пенсионера «руссиш Иван», «руссиш швайне» и предлагал идти «пить водка», ведь «шнапс – это гут». В ответ растерянный старик лишь сказал, что заблудился 5 дней назад, и пожаловался, что ему пришлось спать под дождем.

    Ролик был снят 11 августа в селе Заолешенка Суджанского района, передает Lenta.Ru. Пенсионер на видео – 74-летний Александр Гусаров. Родственники мужчины сообщили, что не могут найти его уже десять дней. Вместе с тем тот, кто опубликовал видео, написал, что мужчины уже якобы нет в живых.

    Также установлена личность украинского военнослужащего, выкрикивавшего издевательства на видео, – это 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий объявил награду в 5 млн рублей за поимку издевавшихся над пенсионером солдат ВСУ.

    Ранее житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке.

    Коментарии (52)
    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

    Коментарии (14)
    15 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ снимают с других направлений резервы и отправляют в Курскую область

    Алаудинов сообщил о переброске в Курскую область резервов ВСУ с других направлений
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область, заявил командир спецназа «Ахмат» и заместитель главы главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

    Порядка 12 тыс. украинских военных заброшено в Курскую область, ВСУ продолжают снимать с передовой другие подразделения и «запихивать» в этот регион, заявил Алаудинов в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что российские военные понимают действия ВСУ.

    Также Алаудинов отметил, что украинские боевики не взяли целиком под контроль Суджу, там остаются российские формирования.

    По его словам, украинские войска не прекращают попыток надавить в Курской области, но его силы «тают с каждым днем», когда эти силы окончательно «растают», то говорить «о какой-то инициативе будет неправильно».

    «То есть это временная инициатива, которая ему досталась за счет того, что он сумел собрать такие ресурсы и надавить на один участок», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ.

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    15 августа 2024, 11:34 • Новости дня
    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ

    Алаудинов: Мартыновка в Курской области зачищена от ВСУ

    Курская Мартыновка зачищена от ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Мартыновка в Курской области зачищен от ВСУ, идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

    По его словам, на Суджанском направлении очень хорошо сделаны заслоны, и ВС России начали зачищать населенные пункты, передает РИА «Новости».

    Алаудинов добавил, что Мартыновка зачищена, идет зачистка населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное.

    Ранее Алаудинов рассказал о работе по блокированию ВСУ в Курской области.

    Коментарии (18)
    15 августа 2024, 15:04 • Новости дня
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, но мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Во время вторжения ВСУ в Курскую область Виталий пошел в дом своей бабушки Татьяны, чтобы присмотреть за ней, но в итоге женщина спасла его, передает РИА «Новости».

    Когда начался обстрел села, женщина выбежала из дома в огород, а мужчина остался в доме один. В этот момент в жилище зашли боевики, а после мародерства связали Виталия, чтобы не оставлять на свободе свидетеля грабежей, и начали угрожать ему расстрелом.

    Затем боевики ушли грабить соседние дома, а через час в дом вернулась бабушка, которая спасла Виталия, перерезав веревки. Женщина дала ему куртку и сказала бежать.

    Опасаясь за свою жизнь, Виталий решил покинуть село. Сутки он прятался в канаве на окраине населенного пункта, а затем продолжил путь вместе с соседями, которые также хотели спастись. Бабушка же осталась дома, посчитав, что не сможет пройти большое расстояние.

    Виталий вместе с соседями четыре часа пешком пробирался через поля, подвергаясь обстрелам со стороны украинских военных. В итоге спасшимся удалось добраться до российских войск, которые обеспечили им безопасность.

    Мужчина надеется, что после освобождения Мартыновки он найдет бабушку.

    Ранее жители Курской области рассказали о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

    Коментарии (7)
    15 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец, сорваны попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В Крупце завершено уничтожение боевиков ВСУ и восстановлен контроль над ним, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север», авиация и артиллерия отразили атаку украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

    Сорваны атаки ВСУ при нанесении комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки.

    ВСУ в этой местности потеряли до 90 человек, пять американских БМП Bradley и шесть боевых бронированных машин.

    Авиация, беспилотники и артиллерия пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ проникнуть вглубь территории у Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

    Также поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

    Колонну из 15 топливозаправщиков у Лубны в Сумской области уничтожили ударом комплекса «Искандер-М».

    Авиация ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов, материальных средств у Юнаковки, Хотени и Кондратовки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 340 человек, 19 единиц бронетехники, 14 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 2640 человек, 37 танков, 32 БТР, 23 БМП, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре ЗРК, три пусковые установки РСЗО, 20 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (8)
    15 августа 2024, 11:50 • Новости дня
    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область

    В Киеве признали обсуждение планов атаки на Курскую область с США и Британией
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами, несмотря на то что многие из них официально заявляли об обратном, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью британской газете Independent.

    Подоляк опроверг заявления США и Британии о том, что они не были проинформированы заранее по поводу атаки. Он заявил, что есть вещи, которые необходимо сделать «с элементом неожиданности», но непубличные обсуждения с западными партнерами были, передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    Он выразил сожаление, что Украине не разрешают использовать британские дальнобойные Storm Shadow для ударов по российской территории.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 16:20 • Новости дня
    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад

    В Минобороны сообщили, что вторжение Украины в Курскую область курирует Запад

    Минобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение украинских войск на территорию Курской области координируется и управляется западными спецслужбами.

    «Оно не могло бы осуществляться без согласования и контроля со стороны западных спецслужб и применения западных технологий. Они поставляют на Украину технику, даже ту, которой у них самих, возможно, нет», – заявил представитель ведомства на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

    По его словам, пока преимущество в конфликте есть у ВС России, ВСУ не станут идти на переговоры.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.


    Коментарии (29)
    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


    Коментарии (9)
    15 августа 2024, 17:41 • Новости дня
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    Стрелявший по Курской области HIMARS уничтожили ударом «Искандера»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области уничтожена американская установка ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшая Курскую область, поражение комплекса сняли на видео, сообщило Минобороны России.

    По позиции HIMARS нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер», уничтожена сама установка и шесть реактивных снарядов, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также уничтожены два автомобиля охранения.

    Ранее итальянский броневик Shield ВСУ в Курской области уничтожили беспилотником «Ланцет».

    Коментарии (10)
    16 августа 2024, 07:57 • Новости дня
    Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
    Группа украинских штурмовиков ликвидирована в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенного боестолкновения в районе населенного пункта Крупец Курской области российские подразделения уничтожили группу украинских десантников из 1-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщают в ВС России.

    Известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть на территорию России в районе населенного пункта Крупец Курской области. В ответ на это российские подразделения незамедлительно предприняли меры по ее ликвидации, передает РИА «Новости».

    В ходе ожесточенного боя, который продолжался несколько часов, российским военным удалось полностью уничтожить группу десантников ВСУ. По предварительным данным, в результате боестолкновения погибли шесть украинских военнослужащих.

    Российские военные также захватили оружие и боеприпасы, которые были у украинской диверсионной группы.

    Накануне российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области.

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    15 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область

    Sky News: ВСУ используют британский Challenger 2 для атаки на Курскую область

    ВСУ применили британский Challenger 2 для атаки на Курскую область
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2, сообщили источники британского телеканала Sky News.

    Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно, сообщили собеседники Sky News, передает ТАСС.

    По данным, этими танками управляют военнослужащие 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Ранее Госдеп США сообщал, что Вашингтон кулуарно обсуждает с Киевом возможность использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    По данным СМИ, ВСУ также использовали для ударов по Курской области американские авиабомбы с наведением по GPS JDAM.

    Коментарии (7)
    15 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт Леонков назвал сотрясанием воздуха заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские военные в Курской области не успевают даже вырыть окоп, как их уничтожают. Элитные бригады противника несут потери. На этом фоне планы по созданию некой «зоны безопасности» следует рассматривать лишь как желание ВСУ закрепиться на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы.

    «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Это стало для противника объяснением, почему они подтянули к границе войска. На деле в их планы изначально входило вторжение на российскую территорию. Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией. Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка украинской провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как попытку ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал аналитик.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заключил Леонков.  

    Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» у границы. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», – приводит ее слова РБК.

    Верещук пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

    Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения противника в Курскую область.

    Коментарии (7)
    16 августа 2024, 01:53 • Новости дня
    В ООН осудили «символы нацизма» на солдатах ВСУ в Курской области
    В ООН осудили «символы нацизма» на солдатах ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя видео издевательств украинских военных в касках СС над пенсионером в Курской области, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что офис генсека выступает против «всех символов нацизма».

    Хак сказал, что офис генсека ООН «выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти», передает РИА «Новости».

    Напомним, на видео украинские военные в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером Александром Гусаровым. За их поимку председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал выплатить 5 млн рублей. Дочь Гусарова рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.


    Коментарии (9)
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    По делу о смерти Мэтью Перри задержаны врач и несколько наркодилеров

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Поездка ооновцев в Курскую область может таить подвох

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у России доступ в Курскую область. На первый взгляд, причины запроса более чем оправданны: собрать информацию о происходящем, тем более что Москва сама просила ООН зафиксировать военные преступления киевского режима. Однако кто именно может приехать в регион от имени ООН и какой доклад эти люди в итоге составят? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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