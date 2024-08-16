Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении
Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении
В ходе спецоперации экипаж танка Т-72Б3 из состава группировки войск «Центр» успешно уничтожил несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщило Министерство обороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что операция была выполнена благодаря слаженной работе танкового экипажа и расчетов беспилотников. Получив точные координаты целей от разведчиков, танк совершил скрытный маневр и занял выгодную огневую позицию.
После этого танкисты нанесли высокоточный удар по обнаруженным целям, корректируя огонь по данным, поступавшим с беспилотника.
Уничтожение опорных пунктов противника позволило снизить интенсивность обстрелов наших позиций и создать условия для дальнейшего продвижения.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что группировка «Запад» за день захватила 34 опорных пункта ВСУ.