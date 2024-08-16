Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Россиян предупредили о самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров
Россиян предупредили о трех самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров
Почти половина всех атак на пенсионеров строится по трем основным сценариям, связанным с перерасчетом пенсии, оформлением полиса ОМС и предоставлением скидок на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в ВТБ.
По данным ВТБ, первая и наиболее распространенная схема заключается в том, что мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда России, сообщают о перерасчете пенсии и просят предоставить персональные данные для оформления заявления, передает РИА «Новости».
Затем, получив код из СМС, злоумышленники получают доступ к личному кабинету пенсионера на портале Госуслуг и могут оформить кредиты или перевести деньги на свои счета.
Вторая схема связана с предложением несуществующих скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг. Мошенники просят предоставить персональные данные для подтверждения статуса пенсионера, а затем используют полученную информацию для хищения средств.
Третья схема подразумевает звонки от имени страховых компаний с предложением продлить полис ОМС. Злоумышленники просят установить вредоносное приложение или назвать код из СМС, чтобы получить доступ к устройству жертвы и ее личным данным.
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