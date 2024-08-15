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    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 21:15 • Новости дня

    В Москве начали эвакуацию посетителей ТЦ «Европолис»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эвакуация посетителей в торговом центре «Европолис» в Москве началась из-за сработавшей сигнализации, сообщили в оперативных службах.

    По словам представителя служб, причины срабатывания сигнализации сейчас устанавливаются, уточняется и число покинувших здание людей, передает ТАСС.

    Ранее в торговом центре столицы в Южном Бутово произошел пожар, началась эвакуация посетителей и персонала. Уточнялось, что возле здания загорелся мусорный контейнер.

    14 августа 2024, 01:18 • Новости дня
    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку

    Мэр Москвы прокомментировал мем «Собянин копает тротуары, потому что там Лужков клад зарыл»

    Собянин объяснил, зачем в Москве перекладывают плитку
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городское благоустройство является неотъемлемой частью современной экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

    Собянин опроверг распространенное мнение о том, что средства, вкладываемые в благоустройство, тратятся впустую. «Такой мем в городе: «Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл». На самом деле, это так, но только не Лужков там зарыл, – это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», – добавил он, передает ТАСС.

    По его словам, когда на месте ларьков и парковок появились благоустроенные зоны, город ожил. Он рассказал, что появились люди, торговля, туристы, а каждый снесенный ларек приносил владельцу порядка 100 тыс. долларов в год. Мэр добавил, что после сноса десятов тысяч таких ларьков и вложив 100 млрд рублей в благоустройство, за год Москва получила дополнительный доход в 120 млрд рублей от туризма.

    Собянин также рассказал о рисках, связанных с реализацией проектов комплексного развития территорий (КРТ). Он напомнил, что этими промзонами в 1990-е годы в основном владели криминальные авторитеты. Мэр подчеркнул, что для того, чтобы заставить их передать городские земли и начать развивать эти территории, необходимо было понимать, с какими людьми имеют дело власти. Собянин отметил, что эти люди готовы были на все, чтобы защитить свои интересы, особенно когда речь шла о миллиардных суммах. Он подчеркнул, что власти Москвы сумели успешно противостоять этому давлению и запустить процесс развития бывших промышленных зон на благо города.

    Ранее сообщалось, что в Москве установлены минимальные площади для квартир с одной и двумя комнатами: 28 кв. м и 44 кв. м соответственно.

    В мае Собянин заявил, что самокатчикам не запретят ездить по тротуарам в Москве, но эту сферу будут жестче контролировать.

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    14 августа 2024, 16:10 • Новости дня
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Ночью 12 августа американца доставили в отдел полиции из-за хулиганства, он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». СК планирует ходатайствовать об аресте иностранца.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что американец Джозеп Тагер устроил конфликт в гостинице Radisson, он не показал документы о том, где проживал до этого. В отделе полиции, по словам собеседника, он ударил полицейского.

    Ранее в Москве гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого арестовали за оскорбление полицейских.

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    15 августа 2024, 18:45 • Видео
    Как взрывали «Северный поток». Новая версия

    Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    14 августа 2024, 19:55 • Новости дня
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Соединенных Штатов арестован Мещанским райсудом в российской столице после того, как ударил сотрудника правоохранительных органов.

    Американца отправили под административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что в городе задержали американского гражданина, ударившего полицейского.

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    15 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Задержанного в Москве гражданина США заподозрили в других преступлениях

    Задержанного за нападение на полицейского в Москве американца решили проверить на другие правонарушения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в хулиганстве и нападении на полицейского американского гражданина Джозефа Татера планируют проверить на причастность к другим правонарушениям в Москве, сообщили правоохранительные органы.

    Татера арестовали за хулиганство в московском отеле «Рэдиссон», перед этим он разгромил номер в другой столичной гостинице, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Сотрудники отеля «Металлург» в ходе телефонного разговора с представителями «Рэдиссон» сообщили, что мужчина в их заведении разгромил номер. После этого ему отказали в заселении, и он стал нецензурно выражаться, говорится в постановлении Мещанского суда об аресте американца.

    Отказ в заселении также привел к конфликту в «Рэдиссоне».

    Мужчину задержали сотрудники ППС, его доставили в отдел полиции, после чего его отправили под арест на 15 суток. За нападение на полицейского, которое он совершил в ходе задержания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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    14 августа 2024, 10:07 • Новости дня
    Пожар в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы полностью ликвидирован
    Пожар в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы полностью ликвидирован
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вспыхнувший в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы пожар локализован на площади 200 квадратных метров, затем был полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

    Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание не распространилось на внутренние помещения здания, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС добавили, что огонь полностью потушен, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

    В данный момент проводятся работы по разбору конструкций для исключения тления и полного остывания поврежденных участков.

    Ранее сообщалось, что в торговом центре «Рио» пламя распространилось с первого по четвертый этаж здания. Позднее открытый огонь на фасаде ТЦ был ликвидирован.

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    13 августа 2024, 00:44 • Новости дня
    Пожар произошел на территории больницы в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар тушат на территории больницы в Москве, огонь охватил 50 квадратных метров подвала административного здания, сообщило МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, на севере столицы произошел пожар на территории больницы, горит 50 квадратных метров подвала трехэтажного административного здания, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на работу расположенного рядом лечебного корпуса происшествие не повлияло.

    «Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что задымление произошло в городской больнице №18 в Казани.

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    13 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    В каршеринге объяснили, как устроившие ДТП подростки смогли завладеть машиной

    «Ситидрайв»: Подростки смогли завладеть машиной в Москве, поскольку ее не закрыли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попавшие в аварию за рулем несовершеннолетние в столице смогли пробраться в автомобиль, поскольку предыдущий пользователь не закрыл двери, сообщили в каршеринговом сервисе «Ситидрайв».

    Предыдущий пользователь оставил автомобиль на парковке в режиме ожидания, и в дальнейшем открыл двери, по этой причине подростки смогли открыть машину и уехать, указали в компании, передает РИА «Новости».

    В «Ситидрайве» планируют добавить опцию автоматических уведомлений, чтобы уменьшить число случаев, когда пользователи забывают про аренду или открывают двери, но не начинают поездку.

    Напомним, в воскресенье в Москве правоохранители попытались остановить автомобиль каршеринга Nissan, машина на скорости вылетела с дороги и врезалась в дом, один подросток погиб. Машину, по данным правоохранителей, арендовали под чужим аккаунтом.

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    13 августа 2024, 17:59 • Новости дня
    Собянин назвал количество отправившихся на СВО москвичей в 2024 году

    Собянин: В 2024 году из Москвы по контракту в зону СВО отправятся 23 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В этом году из российской столицы по контракту в зону спецоперации направятся еще 23 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В ходе мобилизации из Москвы добровольцами или по контракту отправились 22 тыс. человек, в первую волну контрактации – 21 тыс. человек, во вторую волну, в 2024 году, уйдет еще 23 тыс. человек, сообщил градоначальник, передает ТАСС.

    По его словам, Москва является одним из лидеров среди российских регионов по числу служащих на контрактной основе в зоне СВО.

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    13 августа 2024, 15:07 • Новости дня
    Москвичка отсудила у бойфренда кожаное белье, фен Dyson и собаку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москвичка выиграла суд у своего бывшего партнера и добилась возврата всех своих вещей, включая туфли Christian Louboutin, сланцы, кожаное белье, пиджаки Zara, фен Dyson и собаку породы йоркширский терьер, следует из материалов суда.

    Девушка обратилась в МВД в августе 2023 года с заявлением о том, что ее бывший сожитель незаконно удерживает ее имущество. Она рассказала, что знакома с парнем с 2010 года, они периодически встречались, а с апреля 2023 года начали совместную жизнь, передает РИА «Новости».

    Однако через два месяца поссорились и мужчина забрал ключи от дома вместе со всем содержимым.

    В иске девушка требовала вернуть практически все: пиджаки Zara, платья Zimmermann, Mugler и Dolce Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и Gucci, а также ботинки с Wildberries.

    Кроме того, она просила вернуть косметику, кроссовки Air Jordan, швейную машинку, компьютер Apple, фен Dyson, утюжок для волос, подвеску Tiffany, кольца, серьги и сумки Dior, Fendi, Valentino и Prada. Также в списке значилась собака породы йоркширский терьер по кличке Белла.

    Как указано в материалах дела, молодой человек согласился вернуть вещи только в том случае, если ему вернут деньги, которые он якобы одолжил.

    После года судебных разбирательств Басманный суд Москвы вынес решение в пользу истицы, вещи парень обязан ей вернуть.


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    13 августа 2024, 01:24 • Новости дня
    Пожарные потушили пожар в больнице в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар на территории больницы в Москве потушен, сообщило МЧС России.

    Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Москве пожарные МЧС России потушили пожар в больнице, при тушении были задействованы 56 человек и 16 единиц техники, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    Ранее во вторник в МЧС сообщали, что пожар произошел на территории больницы в Москве.

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    14 августа 2024, 09:09 • Новости дня
    В московском ТРЦ «Рио» пожар охватил несколько этажей

    Tекст: Александра Юдина

    В торговом центре «Рио», расположенном на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы, произошел пожар, пламя распространилось с первого по четвертый этаж здания, сообщают оперативные службы.

    Очевидцы сообщают о густом дыме и открытом пламени, охватившем несколько этажей здания, передает ТАСС.

    На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и другие оперативные службы.

    В настоящее время спасатели ведут активную борьбу с огнем, эвакуируют людей и предпринимают все необходимые меры для локализации пожара и предотвращения его распространения на соседние здания.

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    14 августа 2024, 11:00 • Новости дня
    Названа предварительная причина возгорания в ТРЦ «Рио» в Москве

    Короткое замыкание стало причиной ЧП в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной возгорания в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы стало короткое замыкание в электросети, сообщают оперативные службы.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, передает ТАСС.

    На месте происшествия работают следователи, которые выясняют точные причины возгорания и оценивают ущерб, причиненный пожаром.

    Известно, что на момент возникновения пожара торговый центр был закрыт для посетителей. Это обстоятельство позволило избежать массовой паники и значительно облегчило работу спасателей.

    Вспыхнувший в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы пожар локализован на площади 200 квадратных метров, затем был полностью потушен.

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    13 августа 2024, 00:57 • Новости дня
    Вероятность полярных сияний на широте Москвы достигла 75%

    «Фобос»: Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% на фоне магнитной бури

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вероятность полярных сияний на широте Москвы составила 75% на фоне сильной магнитной бури, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, вероятность полярных сияний на широте Москвы составляет 75%, не говоря уже о более северных территориях, передает РИА «Новости».

    Леус отметил, что магнитная буря на Земле усилилась, хотя временами ее интенсивность достигала уровня очень сильной магнитной бури.

    Напомним, 5 августа жители десяти регионов России увидели северное сияние.

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    15 августа 2024, 11:01 • Новости дня
    К тушению крупного пожара на заводе в Люберцах привлекли авиацию

    МЧС: К тушению пожара на территории завода в подмосковных Люберцах привлечена авиация

    Tекст: Александра Юдина

    В подмосковных Люберцах тушат крупный пожар на территории бывшего завода имени Ухтомского, для ликвидации огня привлечены дополнительные силы, включая вертолет, сообщили в пресс-службе МЧС.

    Уточняется, что на месте пожара работают около 80 человек личного состава и 24 единицы специальной техники, для более эффективной борьбы с огнем дополнительно привлечен вертолет МЧС Ка-32, ожидается прибытие второго воздушного судна, передает ТАСС.

    По данным службы, площадь пожара выросла до 3,5 тыс. квадратных метров.

    По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

    Накануне пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы на площади 200 квадратных метров, затем был полностью потушен.

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    14 августа 2024, 09:21 • Новости дня
    Открытый огонь на фасаде ТЦ на юго-западе Москвы ликвидирован

    Tекст: Александра Юдина

    Ликвидирован открытый огонь в торговом центре «Рио», расположенном на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы, сообщают оперативные службы.

    По данным столичного ГУ МЧС, на данный момент уточняется площадь пожара, передает ТАСС.

    Известно, что пострадавших из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Рио» нет.

    Ранее сообщалось, что в торговом центре «Рио» пламя распространилось с первого по четвертый этаж здания.

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