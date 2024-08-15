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Миляев: ОПК Тульской области работает достаточно активно
Врио губернатора Миляев: ОПК Тульской области работает достаточно активно
Оборонные предприятия в Тульской области трудятся достаточно активно, заявил врио главы региона Дмитрий Миляев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
ОПК, составляющий основу всего промышленного региона, «работает достаточно активно», заявил Миляев Путину, передает РИА «Новости».
Он добавил, что объемы производства растут.
Напомним, в четверг президент провел встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Тульской области Миляевым, глава государства пожелал ему удачи на предстоящих выборах.