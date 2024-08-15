Путин пожелал успехов на выборах врио губернатора Тульской области Миляеву

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава Российского государства пожелал Миляеву успехов на выборах главы региона, передает РИА «Новости».

В ходе встречи Миляев доложил о ситуации в регионе, он отметил, что областное правительство ведет «большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед».

«Врачей не хватает все равно», – заметил президент.

«Не хватает», – подтвердил врио губернатора.

В 2023 году в Тульской области создали комплекс мер для борьбы с этой проблемой, в том числе медикам начали предоставлять служебное жилье.

Миляев стал врио губернатора Тульской области в мае, после того как предыдущий глава региона Алексей Дюмин стал помощником президента.

Миляева выдвинула своим кандидатом на пост губернатора «Единая Россия», всего на должность руководителя Тульской области претендуют пять зарегистрированных кандидатов: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Алексей Лебедев (КПРФ).

Выборы в Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.