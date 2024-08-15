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Путин пожелал успехов на выборах врио губернатора Тульской области Миляеву
Президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности руководителя Тульской области Дмитрием Миляевым.
Глава Российского государства пожелал Миляеву успехов на выборах главы региона, передает РИА «Новости».
В ходе встречи Миляев доложил о ситуации в регионе, он отметил, что областное правительство ведет «большую работу по повышению укомплектованности кадров, продвинулись вперед».
«Врачей не хватает все равно», – заметил президент.
«Не хватает», – подтвердил врио губернатора.
В 2023 году в Тульской области создали комплекс мер для борьбы с этой проблемой, в том числе медикам начали предоставлять служебное жилье.
Миляев стал врио губернатора Тульской области в мае, после того как предыдущий глава региона Алексей Дюмин стал помощником президента.
Миляева выдвинула своим кандидатом на пост губернатора «Единая Россия», всего на должность руководителя Тульской области претендуют пять зарегистрированных кандидатов: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Алексей Лебедев (КПРФ).
Выборы в Тульской области пройдут 6, 7 и 8 сентября 2024 года.