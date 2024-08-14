  • Новость часаОбъявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия пошла в НАТО медленными шагами
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    The Telegraph: Харрис может стать «убийцей Украины»
    Эксперт назвал ошибки Долиной при общении с мошенниками с Украины
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    16 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 22:59 • Новости дня

    Пентагон и Киев обсудили «неотложные потребности Украины в военной сфере»

    Глава Минобороны Украины Умеров сообщил шефу Пентагона Остину «последние данные о динамике боевых действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова, обсуждались «неотложные потребности Украины в военной сфере», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что стороны рассмотрели «приоритеты» в оказании поддержки Украине, а также обсудили «осуществляемые Украиной операции». Кроме того, разговор шел о действиях союзников Киева, «направленных на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военной сфере». Умеров сообщил Остину «последние данные о динамике боевых действий», передает ТАСС.

    Напомним, Райдер сообщал, что администрация США продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки на Курскую область.

    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

    Коментарии (40)
    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

    Коментарии (12)
    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (27)
    14 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

    Tекст: Александра Юдина

    Российский срочник, одним из первых встретивший украинские войска на границе Курской области и вступивший с ними в бой, был успешно эвакуирован с линии фронта силами российских контрактников после двухдневной операции, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

    Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

    По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

    Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

    Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына.

    Коментарии (32)
    14 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник в силовых структурах.

    Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.

    До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.

    Коментарии (9)
    14 августа 2024, 16:10 • Новости дня
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    Гражданина США задержали за нападение на полицейского в Москве
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Ночью 12 августа американца доставили в отдел полиции из-за хулиганства, он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». СК планирует ходатайствовать об аресте иностранца.

    Источник в правоохранительных органах пояснил, что американец Джозеп Тагер устроил конфликт в гостинице Radisson, он не показал документы о том, где проживал до этого. В отделе полиции, по словам собеседника, он ударил полицейского.

    Ранее в Москве гражданина США Анжело Джозефа Таларико Четвертого арестовали за оскорбление полицейских.

    Коментарии (39)
    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

    Коментарии (8)
    14 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что оперативно отслеживает ситуацию в Курской области.

    Байден отметил, что находится в постоянном контакте со своими сотрудниками. По его словам, он получает информацию каждые 4-5 часов последние 6-8 дней. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», передает РИА «Новости».

    Он также подтвердил тесные связи с украинской стороной, однако отказался раскрывать подробности, сославшись на активную фазу событий.

    Ранее Байден отказался от комментариев на тему вторжения киевского режима в Курскую область.

    Во вторник американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за вторжение в Курскую область.

    Коментарии (22)
    14 августа 2024, 18:02 • Новости дня
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские ресурсы в интернете создают впечатление продолжающегося прорыва в Курской области. Это делается с помощью снятых в первые моменты после вторжения видео. Сейчас Киев постепенно их публикует, чтобы поддерживать в эйфории свое общество, считает военный корреспондент Александр Харченко.

    «Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь. При этом если посмотреть украинские ресурсы, складывается впечатление продолжающегося прорыва. В Сети с ликованием сообщают о новых занятых населенных пунктах», – написал Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».

    По его мнению, украинскими властями была проделана колоссальная работа по централизации информационного освещения вторжения в Курскую область: «Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчет. Однако выпускают эти «консервы» по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское».

    В итоге, отмечает военкор, возникают два измерения. «Первое – реальное положение на фронте, и второе – медийная картинка. За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество «заготовок», – указывает Харченко.

    «Мы будем заявлять о контроле над населенниками, а нам в ответ будут выдавать свои неопубликованные видео, что будет вводить в ступор интернет-аналитиков. Все это будет сделано для того, чтобы посеять панику и убить веру в Российскую армию», – пишет военкор. Он подчеркивает, что сейчас идет жесточайшая психологическая война, которая может сломать психику неподготовленных зрителей. «Чтобы этого избежать, нужно просто верить в наших защитников», – заключил Харченко.

    Как сообщает Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (16)
    14 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули

    Подтверждена гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, командир авиационного звена МиГ-29, сообщила 40-я бригада тактической авиации Украины.

    Как стало известно, при выполнении боевого задания погиб командир авиационного звена, за время службы он совершил более 160 боевых вылетов и был награжден орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степени, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования.

    Коментарии (11)
    14 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе

    Bild: ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе

    ВСУ начали использовать британских дронов-собак в Донбассе
    @ t.me/rusengineer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе боевых действий в Донбассе применяют собак-роботов BAD.2, созданных в Великобритании, сообщили источники газеты Bild.

    Речь идет о малогабаритных наземных дронах с камерами, ими управляет оператор, устройства могут разгоняться до 15 км/ч, проходить через окопы, леса и другие труднодоступные места, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Модель разработала британская компания Brit Alliance, ее используют для разведки. У нее также есть противотепловой камуфляж немецкого производства.

    Сейчас в распоряжении ВСУ есть порядка 30 собак-роботов, цена одного устройства колеблется от 4 до 8 тыс. евро в зависимости от модификаций.

    Коментарии (3)
    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (11)
    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

    Коментарии (6)
    14 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной в ЛНР
    Российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной в ЛНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие в ходе активных боевых действий выбили подразделения ВСУ с запада города Кременная ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник, неся потери, отступил с позиций на западе Кременной. Марочко отметил, что ВС России улучшили тактическое положение в районах Тернов, Червоной Дибровы и в Серебрянском лесу, а также расширили зону контроля над этим участком фронта, передает ТАСС.

    Марочко заявил, что российские войска за сутки нанесли более 30 успешных ударов по подразделениям ВСУ на Сватовско-Кременском направлении в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

    Ранее сообщалось, что ВСУ заменили под Кременной одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных женским подразделением.

    Коментарии (0)
    14 августа 2024, 15:54 • Новости дня
    NYT: Россия победит на Украине вне зависимости от итогов выборов в США

    NYT: Выборы в США не помешают России стать победителем в конфликте на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конфликте на Украине гораздо ближе к победе Россия, она может победить вне зависимости от результатов президентских выборов в США, пишет New York Times.

    У Запада хватает ресурсов, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», но ему не достает «воли к победе», говорится в публикации New York Times, передает ТАСС.

    Главы западных государств относятся к украинскому конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств, а победа на Украине уже «в руках России», и она достижима вне зависимости от того, кто станет президентом США в 2025 году.

    Автор статьи отмечает, что пока Запад беспомощно наблюдает за происходящим на украинской территории, Россия «становится все смелее».

    Коментарии (5)
    Главное
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    Подполье сообщило об ударе по арсеналу зарубежных ракет в порту Одессы
    В Польше предъявили обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову
    Американца арестовали за нападение на полицейского в Москве
    Минобрнауки решило ограничить число бюджетных мест для олимпиадников
    Школьники из РФ завоевали золото на первой в мире олимпиаде по ИИ
    Врач объяснила опасность употребления алкоголя после отпуска

    Почему европейцы отказываются хранить газ на Украине

    Европа стала бояться хранить свой газ на Украине, но продолжает скупать по максимуму российский газ, идущий через Украину. Почему европейцы лишают Киев доходов от использования подземных хранилищ, чем это грозит украинской энергосистеме и почему так востребован сейчас российский газ? Подробности

    Перейти в раздел

    Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов

    В деле о подрыве «Северных потоков» появились новые данные. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. Помимо него к организации преступления могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. Правда, в экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы. Подробности

    Перейти в раздел

    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

    Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия. Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске. Почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............