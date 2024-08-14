Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
Пентагон и Киев обсудили «неотложные потребности Украины в военной сфере»
Глава Минобороны Украины Умеров сообщил шефу Пентагона Остину «последние данные о динамике боевых действий»
Состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова, обсуждались «неотложные потребности Украины в военной сфере», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что стороны рассмотрели «приоритеты» в оказании поддержки Украине, а также обсудили «осуществляемые Украиной операции». Кроме того, разговор шел о действиях союзников Киева, «направленных на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военной сфере». Умеров сообщил Остину «последние данные о динамике боевых действий», передает ТАСС.
Напомним, Райдер сообщал, что администрация США продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки на Курскую область.