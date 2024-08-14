В Польше предъявили обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову

Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже обменянному россиянину Рубцову

Tекст: Кристина Цыцура

Обвинительное заключение в отношении Рубцова прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа. Сообщается, что россиянин обвиняется «в совершении шпионажа», передает РИА «Новости».

Прокуратура утверждает, что Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года, находясь в Пшемысле, Варшаве и других местах, участвовал в деятельности российской разведки и предоставлял ей информацию, передача которой могла нанести вред Польше, включая ее статус как члена НАТО.

Кроме того, польское ведомство заявляет, что деятельность обвиняемого включала сбор и передачу информации, распространение дезинформации и проведение оперативной разведки.

Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России.

Напомним, 1 августа между США и Россией состоялся масштабный обмен заключенными. В этом процессе участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе. Рубцов был в их числе, его освободили по просьбе США.

