Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.13 комментариев
Минобороны показало кадры уничтожения броневика Stryker ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили еще один броневик Stryker ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие уничтожили в приграничном районе Курской области еще одну украинскую бронемашину Stryker производства США, сообщило Минобороны.
Бойцы группировки ВС России «Север» обнаружили броневик ВСУ с помощью разведывательного беспилотника ZALA, после чего по нему был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в среду российские военные уничтожили бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье.