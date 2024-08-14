Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Активисты с баннером с пучком салата сорвали выступление экс-премьера Британии
Активисты с баннером с пучком салата сорвали выступление экс-премьера Британии Трасс
Выступление бывшего премьер-министра Британии Лиз Трасс, состоявшееся накануне в графстве Саффолк на востоке Англии, оказалось сорвано активистами.
В ходе выступления Трасс активисты подняли позади нее баннер, на котором был изображен пучок салата с надписью: «Я развалила экономику», передает ТАСС. Видео инцидента в среду опубликовал телеканал Sky News.
Сначала политик не заметила баннер и продолжила говорить, но, услышав смешки из зала, собрала свои записи и прервала выступление, сказав: «Это не смешно».
Ответственность за акцию взяло на себя движение Led By Donkeys, которое критикует выход Британии из ЕС и действия правительства консерваторов.
В 2022 году на стены британского парламента сбоку от Биг-Бена спроецировали изображение латука, который «продержался дольше», чем премьерство Лиз Трасс. Перед этим британские букмекеры предложили делать ставки, испортится ли салат до того, как премьер покинет свой пост. Трасс занимала этот пост всего 49 дней