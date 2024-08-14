Активисты с баннером с пучком салата сорвали выступление экс-премьера Британии Трасс

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе выступления Трасс активисты подняли позади нее баннер, на котором был изображен пучок салата с надписью: «Я развалила экономику», передает ТАСС. Видео инцидента в среду опубликовал телеканал Sky News.

Сначала политик не заметила баннер и продолжила говорить, но, услышав смешки из зала, собрала свои записи и прервала выступление, сказав: «Это не смешно».

Ответственность за акцию взяло на себя движение Led By Donkeys, которое критикует выход Британии из ЕС и действия правительства консерваторов.

В 2022 году на стены британского парламента сбоку от Биг-Бена спроецировали изображение латука, который «продержался дольше», чем премьерство Лиз Трасс. Перед этим британские букмекеры предложили делать ставки, испортится ли салат до того, как премьер покинет свой пост. Трасс занимала этот пост всего 49 дней