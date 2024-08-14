МИД: Украина поставила на паузу тему переговоров атакой на Курскую область

Посол Мирошник: Украина поставила на паузу тему переговоров нападением на Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Террористические действия Киева на Курском направлении поставили «на долгосрочную паузу паузу трек, связанный с мирными переговорами», сказал Мирошник, передает РИА «Новости».

Ведение переговоров «с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно», подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что киевский режим использует дроны для ударов по гражданскому населению, эта практика «возведена на уровень стратегии украинского режима». ВСУ пытаются посеять страх в гражданском обществе, посеять смуту и недовольство, спровоцировать «некие брожения внутри российского общества», добавил посол.

Однако это приводит к обратному эффекту, так как теракты «заставляют сжимать зубы и принять все меры для наказания обидчика, для наказания агрессора». Эти преступления «полностью противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права», отметил Мирошник.

Россия сейчас проводит консультации в закрытом режиме с дружественными странами насчет украинских атак в Курской области.

«Думаю, что наши партнеры самостоятельно смогут высказать свою точку зрения по отношению к тем процессам, которые происходят», – цитирует посла ТАСС.

На неформальном заседании СБ ООН несколько африканских стран, КНР и ряд других государств высказали озабоченность процессами, происходящими на Курском направлении, подчеркнул он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ планировали к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.