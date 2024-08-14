Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.0 комментариев
МИД: Украина поставила на паузу тему переговоров атакой на Курскую область
Посол Мирошник: Украина поставила на паузу тему переговоров нападением на Курскую область
Киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Террористические действия Киева на Курском направлении поставили «на долгосрочную паузу паузу трек, связанный с мирными переговорами», сказал Мирошник, передает РИА «Новости».
Ведение переговоров «с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно», подчеркнул он.
Дипломат напомнил, что киевский режим использует дроны для ударов по гражданскому населению, эта практика «возведена на уровень стратегии украинского режима». ВСУ пытаются посеять страх в гражданском обществе, посеять смуту и недовольство, спровоцировать «некие брожения внутри российского общества», добавил посол.
Однако это приводит к обратному эффекту, так как теракты «заставляют сжимать зубы и принять все меры для наказания обидчика, для наказания агрессора». Эти преступления «полностью противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права», отметил Мирошник.
Россия сейчас проводит консультации в закрытом режиме с дружественными странами насчет украинских атак в Курской области.
«Думаю, что наши партнеры самостоятельно смогут высказать свою точку зрения по отношению к тем процессам, которые происходят», – цитирует посла ТАСС.
На неформальном заседании СБ ООН несколько африканских стран, КНР и ряд других государств высказали озабоченность процессами, происходящими на Курском направлении, подчеркнул он.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ планировали к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.