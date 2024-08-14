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    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    0 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 12:21 • Новости дня

    МИД: Украина поставила на паузу тему переговоров атакой на Курскую область

    Посол Мирошник: Украина поставила на паузу тему переговоров нападением на Курскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим сам поставил на паузу тему мирных переговоров своими атаками на Курскую область, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Террористические действия Киева на Курском направлении поставили «на долгосрочную паузу паузу трек, связанный с мирными переговорами», сказал Мирошник, передает РИА «Новости».

    Ведение переговоров «с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно», подчеркнул он.

    Дипломат напомнил, что киевский режим использует дроны для ударов по гражданскому населению, эта практика «возведена на уровень стратегии украинского режима». ВСУ пытаются посеять страх в гражданском обществе, посеять смуту и недовольство, спровоцировать «некие брожения внутри российского общества», добавил посол.

    Однако это приводит к обратному эффекту, так как теракты «заставляют сжимать зубы и принять все меры для наказания обидчика, для наказания агрессора». Эти преступления «полностью противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права», отметил Мирошник.

    Россия сейчас проводит консультации в закрытом режиме с дружественными странами насчет украинских атак в Курской области.

    «Думаю, что наши партнеры самостоятельно смогут высказать свою точку зрения по отношению к тем процессам, которые происходят», – цитирует посла ТАСС.

    На неформальном заседании СБ ООН несколько африканских стран, КНР и ряд других государств высказали озабоченность процессами, происходящими на Курском направлении, подчеркнул он.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ планировали к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

    13 августа 2024, 18:18 • Новости дня
    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России

    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области
    @ t.me/pul69

    После вторжения ВСУ в Курскую область вся страна встала на ее защиту, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    «Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

    По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

    «В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.

    Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.

    «Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.

    В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

    Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.


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    13 августа 2024, 18:27 • Новости дня
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    Поверенного в делах Молдавии в Москве вызвали в МИД из-за украинских F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах, сообщило российское дипломатическое ведомство.

    Дипломату выразили озабоченность в связи с появившейся в СМИ информацией о самолетах F-16, которые якобы будут с молдавских аэродромов вылетать для бомбардировок российской территории, говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Также его внимание обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и совместные с НАТО учения вооруженных сил страны. Эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, подчеркнули в МИД.

    Ранее молдавский МИД сообщал, что сообщения о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины не соответствуют действительности.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    13 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья

    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области обнаружены 38 пропавших человек из приграничных районов, их нашли поисковики, сообщают курские СМИ.

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».

    Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.

    На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.

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    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима

    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Россия заявила в Совбезе ООН о неизбежной капитуляции киевского режима
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    14 августа 2024, 04:12 • Новости дня
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    ВС России взяли в плен группу украинских десантников в Курской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Малая Локня в Курской области, сообщили в силовых структурах РФ.

    Российские силовики уточнили, что сначала в плен попали трое украинских бойцов, а затем еще двое, передает РИА «Новости».

    На кадрах с беспилотника видно, как российских военных приводят двух пленных к группе из трех ранее захваченных украинских военнослужащих, размещенной в лесополосе. Российские бойцы оказывают пленным первую помощь, в частности, напоили их водой. После этого был проведен досмотр и допрос задержанных.

    Ранее сообщалось, что в Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

    Коментарии (12)
    14 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России завершают блокирование ВСУ в Курской области

    Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в Курской области находится под контролем российских войск, сейчас завершается блокирование украинских боевиков, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, обстановка в Курской области находится под контролем ВС России, закрываются бреши, которые были, завершается блокирование ВСУ, передает ТАСС.

    Он добавил, что противник действительно несет очень большие потери и в технике, и в живой силе, у ВСУ больше нет ретивого желания рваться вперед на Курском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    Нудисты подрались на пляже в Одессе из-за приставаний гея

    На одесском пляже для нудистов произошла потасовка, в ней поучаствовали несколько мужчин, местные жители сообщили, что причиной конфликта стали приставания гомосексуалиста.

    Лицо нетрадиционной сексуальной ориентации якобы пристало к одному из загорающих, после чего вспыхнула драка, пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях.

    В опубликованном ролике запечатлены дерущиеся голые мужчины, один из участников явно попытался сбежать с «поля боя» после того, как на него набросился оппонент, затем оба упали в море.

    Когда произошла потасовка, и пострадал и задержан ли кто-нибудь, не сообщается.

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    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

    Коментарии (8)
    13 августа 2024, 16:41 • Новости дня
    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины

    Экс-посол США в России Салливан признался, что с пессимизмом смотрит на будущее Украины

    Экс-посол США в России спрогнозировал будущее Украины
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан заявил, что будущее украинского государство, по его мнению, пессимистично.

    Конфликт на Украине не закончится «капитуляцией президента России Владимира Путина», сказал Салливан в интервью Foreign Policy, передает РИА «Новости». Он добавил, что пессимистично смотрит на будущее Украины. Стороны не стремятся к переговорам, это может привести к тупику, и тупиковая ситуация – это лучшее, на что Запад «может надеяться в обозримом будущем».

    Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

    Коментарии (6)
    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

    Коментарии (8)
    14 августа 2024, 01:59 • Новости дня
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    Байден впервые публично прокомментировал ситуацию в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что оперативно отслеживает ситуацию в Курской области.

    Байден отметил, что находится в постоянном контакте со своими сотрудниками. По его словам, он получает информацию каждые 4-5 часов последние 6-8 дней. Американский лидер подчеркнул, что сложившаяся ситуация «создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», передает РИА «Новости».

    Он также подтвердил тесные связи с украинской стороной, однако отказался раскрывать подробности, сославшись на активную фазу событий.

    Ранее Байден отказался от комментариев на тему вторжения киевского режима в Курскую область.

    Во вторник американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) похвалил президента Украины Владимира Зеленского за вторжение в Курскую область.

    Коментарии (17)
    13 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти допустили серьезную ошибку, начав атаку на Курскую область, и им предстоит ответить за свои действия, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру в статье для портала Brasil247.

    Он отметил, что Украина и НАТО вынуждены будут заплатить высокую цену за нападение на российскую территорию, сославшись на исторические примеры, такие как Наполеон и фашистская армия, передает ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что атака на Россию направлена на убеждение западных партнеров Киева в том, что Украина может не только продолжать участие в конфликте, но и представлять угрозу для России на ее собственной территории.

    «Это попытка убедить западных союзников в том, что Украине не следует идти на переговоры, а наоборот, необходимо увеличить объем помощи», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области.

    Коментарии (7)
    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

    Коментарии (3)
    13 августа 2024, 15:52 • Новости дня
    Медведев пообещал последствия киевскому режиму за нападение на Курскую область

    Замглавы Совбеза Медведев: Вылазка ВСУ повлечет за собой последствия для киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за свою террористическую вылазку в Курскую область понесут заслуженное наказание, предполагающее последствия для руководства киевского националистического режима, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе ВКС по вопросам оказания помощи Курской области.

    По его словам, президент России Владимир Путин дал оценку террористической атаке ВСУ на Курскую область. Медведев уверен, что «за то, что они сделали, они понесут заслуженное наказание», которое предполагает самые разные последствия для киевского националистического режима, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники.

    Президент России Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области.

    Коментарии (36)
    13 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» пресекла попытки прорыва мобильных групп украинских боевиков проникнуть вглубь российской территории в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Попытки ВСУ проникнуть предпринимались в районах Общего Колодезя, Снагостя, Каучука, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена атака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, там уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника у Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

    При зачистке Озерков уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Поражены резервы украинской армии у Мирополья, Могриц и Петрушевки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 420 человек, 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, установку РСЗО и артиллерийское орудие.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (19)
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    Критические потери бронетехники сковали ВСУ в Курской области

    С начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники. При таких темпах потерь это лишит противника возможности маневра – основного элемента той тактики, которую ВСУ используют в приграничье. В чем заключаются особенности этой тактики, почему ВСУ именно здесь крайне зависят от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России? Подробности

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    Армия Германии начала реабилитацию нацистских преступников

    Солдатам бундесвера предложили равняться на солдат вермахта – теперь канон воинский славы пополнен фамилиями офицеров, которые состояли в СС и НСДАП. В чем заключается логика этого решения, почему Берлин решил реабилитировать военных преступников и как к этому относятся в Европе? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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