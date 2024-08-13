В Тбилиси заявили о «заказанной извне» атаке Саакашвили на российских миротворцев в 2008 году

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Отсутствие правовой оценки преступления «Единого национального движения», предательства им собственной страны и народа тоже равноценно преступлению», – заявил политсовет «Грузинской мечты», которая ранее уже пообещала расследовать причины августовской войны-2008 после парламентских выборов 26 октября.

В заявлении отмечается, что швейцарский дипломат Хайди Тальявини, которая в то время по поручению ЕС возглавила комиссию по расследованию обстоятельств войны-2008 года, и сегодня подтверждает выводы, согласно которым «действия (экс-президента Михаила) Саакашвили предоставили России право вступить в Грузию» и «осуществить военную интервенцию после нападения на миротворческие силы».

«С выводами комиссии Хайди Тальявини согласились тогда и Россия, и прежние власти Грузии, подтвердив правдивость установленных фактов», – отмечает «Грузинская мечта».

Как отмечает политсовет правящей партии Грузии, согласно тому докладу, «прежние власти Грузии 7 августа осуществили массированную атаку на Цхинвали и тем самым создали для Российской Федерации правовую основу вторжения в Грузию, что Россия и сделала, начав ответную военную операцию. За этим последовала оккупация территории Грузии».

«Грузинская мечта» напоминает, что с этими выводами соглашались прежние власти, подписавшие вскоре после войны резолюцию ПА Совета Европы, а затем и выводы комиссии ЕС.

«Большая часть общества Грузии справедливо сомневается в адекватности Саакашвили, но факт, что его авантюра в августе 2008 года была следствием не этого, а внешнего заказа и хорошо спланированного предательства», – утверждает «Грузинская мечта».

«Для долгосрочного мира в Грузии и стабильности жизненно важно провести публичный юридический процесс и установить, кто совершил тяжелейшее предательство перед страной и народом», – отметили в правящей партии.

Ранее движение «Единая нейтральная Грузия» в 16-ю годовщину войны-2008, заявило о том, что прежние власти страны вооруженной конфронтацией «в определенном смысле заплатили дань кровью грузинского народа и грузинскими землями правящим силам США за право называться «маяком демократии».