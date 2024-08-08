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Сторонники нейтралитета Грузии обвинили Запад в провоцировании войны-2008
Движение «Единая нейтральная Грузия» в 16-ю годовщину войны-2008, заявило о том, что прежние власти страны вооруженной конфронтацией «в определенном смысле заплатили дань кровью грузинского народа и грузинскими землями правящим силам США за право называться «маяком демократии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении недавно созданного движения отмечается также, что «в 2008 году марионеточное руководство Грузии поощрялось правящими силами США и, вопреки интересам своей страны и ее суверенитету, вступило в вооруженный конфликт с Россией».
«Это принесло в итоге огромные жертвы, оккупацию 20 процентов территории страны, десятки тысяч людей стали беженцами, грузинское население подвергалось этнической чистке», – сказано в заявлении сторонников нейтралитета.
Авторы заявления отмечают, что прежние власти Грузии «слышали ложные заявления полной поддержки от США, ЕС и НАТО», а после войны те «умыли руки» и, более того, стали говорить, что предупреждали (экс-президента Михаила) Саакашвили о возможных последствиях».
«Единая нейтральная Грузия» называет «циничными» обещания принять Грузию в НАТО, которые Североатлантический альянс повторяет регулярно после 2008 года. «Ложные обещания принять Грузию в НАТО изначально были утопичны и давались только с целью использования Грузии против России», – говорится в заявлении.
«Правящие силы США на Бухарестском саммите НАТО 2008 года обманули Грузию и Украину», пообещав вступление в НАТО, утверждают в «Единой нейтральной Грузии».
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что прежние власти страны и перешедшая в оппозицию президент Саломе Зурабишвили признали ответственность Грузии за начало войны-2008.