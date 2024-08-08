Сторонники нейтралитета Грузии обвинили Запад в провоцировании войны-2008

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В заявлении недавно созданного движения отмечается также, что «в 2008 году марионеточное руководство Грузии поощрялось правящими силами США и, вопреки интересам своей страны и ее суверенитету, вступило в вооруженный конфликт с Россией».

«Это принесло в итоге огромные жертвы, оккупацию 20 процентов территории страны, десятки тысяч людей стали беженцами, грузинское население подвергалось этнической чистке», – сказано в заявлении сторонников нейтралитета.

Авторы заявления отмечают, что прежние власти Грузии «слышали ложные заявления полной поддержки от США, ЕС и НАТО», а после войны те «умыли руки» и, более того, стали говорить, что предупреждали (экс-президента Михаила) Саакашвили о возможных последствиях».

«Единая нейтральная Грузия» называет «циничными» обещания принять Грузию в НАТО, которые Североатлантический альянс повторяет регулярно после 2008 года. «Ложные обещания принять Грузию в НАТО изначально были утопичны и давались только с целью использования Грузии против России», – говорится в заявлении.

«Правящие силы США на Бухарестском саммите НАТО 2008 года обманули Грузию и Украину», пообещав вступление в НАТО, утверждают в «Единой нейтральной Грузии».

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что прежние власти страны и перешедшая в оппозицию президент Саломе Зурабишвили признали ответственность Грузии за начало войны-2008.