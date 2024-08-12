Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Путин назвал цель акции ВСУ в Курской области
Путин: Акция в Курской области преследует цель остановить наступление России
Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск России по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.
«Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно: остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее взятый в плен боевик заявил о планах ВСУ дойти до Курска и Белгорода.
В Минобороны России сообщили, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 военных и три танка.