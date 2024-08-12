«Грузинская мечта» заявила о коррумпированности американского конгрессмена

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Легко найти в интернете сведения об этом политике как об одном из самых коррумпированных когрессменов. Вызывает сожаление, что «Грузинскую мечту» критикуют люди, о которых поиск выдает очень плохую информацию», – заявил Мдинарадзе.

По его словам, критика от политиков такого толка из США и других стран «имеет конкретные цели».

«Грузинское общество в этом уже хорошо разобралось», – сказал Мдинарадзе.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление тем, что призывы Тбилиси к Вашингтону перезагрузить отношения пока «остаются разговорами».

Вашингтонская организация «Граждане за ответственность и этику» ранее включала Тернера в список «самых коррумпированных членов Конгресса» за«обогащение себя, семьи или друзей» и «вымогательство подарков».