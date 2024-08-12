Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
«Грузинская мечта» заявила о коррумпированности американского конгрессмена
Американский конгрессмен Майк Тернер, посетивший в эти дни Тбилиси с критикой «Грузинской мечты», обвинялся в коррупции у себя на родине, заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Легко найти в интернете сведения об этом политике как об одном из самых коррумпированных когрессменов. Вызывает сожаление, что «Грузинскую мечту» критикуют люди, о которых поиск выдает очень плохую информацию», – заявил Мдинарадзе.
По его словам, критика от политиков такого толка из США и других стран «имеет конкретные цели».
«Грузинское общество в этом уже хорошо разобралось», – сказал Мдинарадзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление тем, что призывы Тбилиси к Вашингтону перезагрузить отношения пока «остаются разговорами».
Вашингтонская организация «Граждане за ответственность и этику» ранее включала Тернера в список «самых коррумпированных членов Конгресса» за«обогащение себя, семьи или друзей» и «вымогательство подарков».