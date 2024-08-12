Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Китай тайно признал вину в повреждении газопровода Balticconnector
South China Morning Post: Китай тайно признал вину в повреждении Balticconnector
Китайское руководство признало, что газопровод Balticconnector получил повреждения в результате деятельности китайского корабля Newnew Polar Bear.
Правительство Китайской Народной Республики назвало инцидент случайностью, сообщили источники South China Morning Post, передает ТАСС.
По данным собеседников, КНР передала эстонским и финским властям материалы своего расследования.
Напомним, утечка на газопроводе была обнаружена 8 октября 2023 года. По данным финской полиции, трубу повредил якорь, вероятно, китайского судна.