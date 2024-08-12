Грузия выразила сожаление в связи с отсутствием шагов США для перезагрузки отношений

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Для перезагрузки отношений с Америкой нужны справедливые, правильные, здоровые подходы. Мы со своей стороны шаги сделали, теперь находимся в режиме ожидания ответных шагов от американских коллег», – завил Кобахидзе.

«К сожалению, часто проводятся встречи (с американскими партнерами), я лично на днях встречался с сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером, но разговоры остаются разговорами», – отметил глава кабмина Грузии.

По словам Кобахидзе, «власти Грузии видят перезагрузку, и для этого самое важное, чтобы в течение ближайшего года мы не видели такого, что позволяла себе в течение четырех лет прежний посол Америки».

Напомним, власти Грузии обвиняют экс-посла США Келли Дегнан в открытой поддержке радикальной оппозиции Грузии.

Грузия предлагает Америке «перезагрузить» отношения, чтобы сделать их справедливыми, и считает критику закона «О прозрачности иностранного влияния» Западом неадекватной.