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Олимпийские игры в Париже объявлены закрытыми
Церемония закрытия Олимпийских игр завершилась в Париже
На стадионе «Стад де Франс» в Париже завершилась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр, олимпийский флаг передан Лос-Анджелесу, сообщают информационные агентства.
Американский актер Том Круз спустился на поле стадиона с крыши арены по тросу, взял олимпийский флаг и символически доставил его в Лос-Анджелес. В конце церемонии флаг передали мэру Лос-Анджелеса Карен Басс. Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелес состоятся в 2028 году, передает ТАСС.
Напомним, спортсмены из России не принимали участия в церемонии закрытия Олимпийских игр. ОИ в Париже оказались плохо организованы и сопровождались скандалами.