Олимпийские игры в Париже объявлены закрытыми

МОК признал «неидеальными» Олимпийские игры в Париже

МОК: Олимпиада в Париже прошла успешно, но не идеально

Tекст: Вера Басилая

Бекерс-Вьежан признал, что не все на Олимпиаде прошло идеально, оправдав проблемы сложной задачей, стоявшей перед оргкомитетом. Он отметил, что нужно было принять 800 тыс. зрителей, более 5 тыс. аккредитованных журналистов и 14 тыс. человек в Олимпийской деревне, но даже при полной готовности и при наличии тестовых соревнований, как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки, передает ТАСС.

Представитель МОК подчеркнул, что пришлось решать вопросы транспорта, отдыха, также некоторые приложения «работали не так, как планировалось». По его словам, в МОК после ОИ в Париже знают, как провести Игры с меньшими затратами и с большей устойчивостью.

Кроме того, оргкомитет Олимпийских игр в Париже пообещал заменить медали всем спортсменам, которые пожалуются на повреждение или плохое качество их изготовления.

Там сообщили, что ознакомились с жалобой спортсмена из США Найджи Хьюстона на плохое состояние его бронзовой медали и выясняют обстоятельства и причины повреждения награды.

Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон, бронзовый призер ОИ по скейтборду в дисциплине «спринт», пожаловался, что его медаль «выглядит так, будто прошла войну»: на ней были серые пятна, а также сколы и царапины.

Газета ВЗГЛЯД писала, как провалы Олимпиады в Париже хотят спихнуть на «козни России».