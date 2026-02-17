  • Новость часаВ Ленобласти обрушилось здание военной полиции
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы
    Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    Роскомнадзор заявил, что не блокировал Windows в России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    10 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 15:54 • Новости дня

    Роднина: Парный турнир на ОИ без россиян – грустное зрелище

    Роднина: Парный турнир на Олимпиаде без россиян – грустное зрелище

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сочла соревнования пар на Олимпиаде в Италии унылыми без участия российских фигуристов.

    Соревнования по парному фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии вызвали у трехкратной олимпийской чемпионки, депутата Госдумы Ирины Родниной чувство грусти из-за отсутствия российских спортсменов. В интервью ТАСС Роднина отметила, что несмотря на попытки исключить россиян, «там русский дух, там Русью пахнет», ведь тренеры и многие участники так или иначе связаны с Россией.

    Она подчеркнула, что раньше костяк соревнований традиционно составляли пары из России, а также из Канады, Италии и Франции.

    Роднина отдельно выделила выступление грузинской пары Метелкиной и Берулавы. По ее словам, пара хорошо каталась, но в последнюю минуту произвольной программы Берулава выглядел так, будто много времени провел на корабле: «в последнюю минуту парня так штормило, будто он год плавал и не сходил с корабля». Она добавила, что пара молода и показала сложные элементы, однако стабильности в конце проката не хватило.

    Оценивая другие дуэты, Роднина отметила венгерскую пару за чистоту исполнения, но добавила, что скорость их вращения была настолько низкой, что «можно было посчитать, сколько у них зубов». По поводу американских фигуристов она предпочла промолчать и вновь подчеркнула, что отсутствие российских пар стало для нее главной темой турнира.

    Анастасии Метелкиной 20 лет, Луке Берулаве – 23. Пара тренируется под руководством российских специалистов Павла Слюсаренко и Егора Закроева и уже завоевала золото чемпионата Европы в 2026 году, а также серебро и бронзу в 2024 и 2025 годах. Метелкина родом из Владимира, а Берулава – из Москвы. С 2020 года спортсмены защищают цвета сборной Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую для Грузии серебряную медаль на зимней Олимпиаде.

    А японская пара Рику Миура и Рюити Кихара установила мировой рекорд по баллам в произвольной программе, превзойдя бывших рекордсменов из России.

    Ранее Ирина Роднина отметила оригинальный подход организаторов и особое внимание к спортсменам на церемонии открытия Олимпиады–2026 в Италии.


    14 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника

    Украинский фигурист Марсак списал провал своего проката на Гуменника

    Украинский фигурист списал провал проката на Гуменника
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский фигурист Кирилл Марсак назвал психологическое давление причиной худшего проката сезона, отметив трудности после дисквалификации Владислава Гераскевича и выступления вслед за российским фигуристом Петром Гуменником.

    Украинский фигурист Кирилл Марсак объяснил неудачу в произвольной программе на Олимпийских играх, пишет «RT на русском» со ссылкой на Суспильне Спорт. По его словам, неделя была насыщена негативными событиями, в том числе дисквалификацией Владислава Гераскевича и лишением его аккредитации.

    Марсак подчеркнул, что психологическое давление усилилось из-за того, что он выходил на лед сразу после российского спортсмена Петра Гуменника: «На меня оказывалось давление из-за того, что мы катаемся один за другим с этим «нейтральным» спортсменом. Это было тяжело», – заявил Марсак.

    После короткой программы Марсак шел впереди Гуменника, однако в произвольной россиянин набрал 271,21 балла против 224,17 у украинца. Петр Гуменник в своей программе выполнил четверные флип, лутц и риттбергер, а также несколько сложных комбинаций, что позволило ему уверенно обойти соперника по сумме баллов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Петр Гуменник занял шестое место на соревнованиях, исполнив пять четверных прыжков.

    При этом, Гуменник завершил короткую программу на 12-й позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии.

    Напомним, что украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили выступать на Олимпиаде-2026, поскольку его шлем признан нарушающим Олимпийскую хартию, самого спортсмена лишили аккредитации.

    Гераскевич на Играх отметился тем, что надел шлем с фото погибших на СВО украинских коллег и демонстрировал политические плакаты в адрес России.



    Комментарии (16)
    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 21:43 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады обеспечили дополнительную поставку презервативов

    Организаторам ОИ пришлось организовать дополнительную поставку презервативов

    Tекст: Мария Иванова

    После того, как в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились 10 тыс. бесплатных презервативов, организаторы увеличили поставки средств контрацепции.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии организовали дополнительную поставку презервативов после сообщений о нехватке в Олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо, передает ТАСС.

    По данным Reuters, для участников соревнований было изначально предусмотрено 10 тыс. бесплатных презервативов, но запас закончился всего за три дня.

    Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс предположил, что нехватка может быть связана с празднованием Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

    В своем заявлении организаторы подчеркнули: «Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник. Запасы будут постоянно пополняться до конца Игр, чтобы обеспечить постоянное наличие средств контрацепции».

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Организаторы заверили, что впредь будут внимательно следить за этим вопросом, чтобы подобных перебоев не возникало до окончания соревнований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Олимпиаде закончились бесплатные презервативы.

    Ранее финского Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    Комментарии (11)
    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    @ Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 18:18 • Новости дня
    Финская ассоциация подала протест против норвежских лыжников на Олимпиаде

    Финская лыжная ассоциация подала протест против норвежцеd на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещённой емкости с маслом во время гонки.

    Финская лыжная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Финляндии подали официальный протест на результаты мужского спринта по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Протест адресован жюри Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

    В заявлении отмечается, что причиной недовольства стало то, что норвежской команде разрешили проносить емкость с маслом в зону технического обслуживания во время гонки, хотя это было запрещено предварительными инструкциями для всех команд.

    «FIS не уведомила другие национальные команды о возможности использования емкости с маслом», – говорится в обращении финнов.

    Дополнительно сообщается, что американская команда также использовала запрещённую жидкость, а судьи не отреагировали на это вовремя. Позднее представители FIS признали ошибку и извинились. Финская сторона настаивает, что подобные действия нарушили принципы честной борьбы, и требует пересмотра итогов гонки.

    Напомним, победу в мужском спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым финишировал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике, а финн Лаури Вуоринен оказался четвертым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранеефинского хоккеиста Медведа отстранили от Олимпиады за нарушение дисциплины и употребление алкоголя.

    Сборная Словакии разгромила команду Финляндии на хоккейном матче Олимпиады.

    Комментарии (5)
    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Финская команда впервые за 20 лет забросила 11 шайб за один матч на Олимпиаде

    Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты Финляндии оформили историческую победу над сборной Италии с двузначным счетом, впервые за время участия игроков из Национальной хоккейной лиги забросив 11 шайб в одном олимпийском матче.

    Сборная Финляндии по хоккею одержала крупную победу над командой Италии со счетом 11:0 в матче третьего тура группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

    Встреча состоялась в Милане. В составе финской сборной отличились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа.

    Финляндия стала первой командой с участием игроков NHL, которая забила десять и более голов в одном матче на Олимпийских играх. Благодаря этой победе, команда Словакии заняла первое место в группе B и напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

    Финны, шведы и словаки набрали по 6 очков, однако словаки опередили соперников по результатам личных встреч.

    Итальянскую сборную на турнире тренирует Юкка Ялонен, который ранее трижды приводил сборную Финляндии к победе на чемпионатах мира и однажды к олимпийскому золоту.

    В текущем олимпийском хоккейном турнире участвуют 12 команд, распределённых на три группы по четыре сборные.

    В четвертьфинал выходят победители групп и одна лучшая команда среди занявших вторые места. Остальные коллективы разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Финал турнира запланирован на 22 февраля, а матч за третье место пройдет днем ранее.

    Ранее в субботу сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.

    Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.

    По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    РУДН поздравил выпускника Шайдорова с олимпийским золотом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, тренировавшийся в Сочи у Алексея Урманова, стал олимпийским чемпионом и получил поздравления от РУДН.

    Коллектив Российского университета дружбы народов (РУДН) поздравил казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова с победой на Олимпийских играх, передает ТАСС. Шайдоров окончил сочинский филиал РУДН в 2024 году по специальности «Физическая культура» и тренировался у российского олимпийского чемпиона Алексея Урманова на ледовой арене в Сочи, построенной к зимней Олимпиаде 2014 года.

    Ректор РУДН Олег Ястребов отметил: «Самая большая ценность РУДН – это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал еще одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им».

    К поздравлениям присоединился коллектив Сочинского института РУДН, уточнив, что Шайдоров получил диплом и все четыре года обучался добросовестно, совмещая учебу с тренировками на олимпийском льду. Заместитель директора по стратегическим коммуникациям института добавила, что за выступлением Шайдорова в Милане следили и студенты, и преподаватели, а в общежитии сотрудники радовались и даже плакали от гордости за выпускника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию.

    На тех же соревнованиях японский фигурист Юма Кагияма завоевал серебро, а другой японец Сюн Сато получил бронзу. Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами.


    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Песков назвал Гуменника молодцом после выступления на Олимпиаде

    Песков назвал Гуменника молодцом» после выступления на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский фигурист Петр Гуменник завершил Олимпиаду в Италии на шестом месте, поразив зрителей чистым прокатом произвольной программы и высоким итоговым баллом, его выступление положительно оценил пресс-секретарь президента России.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского фигуриста Петра Гуменника большим молодцом после его выступления на Олимпиаде в Италии, пишет Чемпионат.

    Песков отметил, что его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, считает: при ином отношении судей Гуменник мог бы войти в тройку сильнейших, так как в судействе присутствует субъективность.

    Песков подчеркнул, что, несмотря на итоговое шестое место, Гуменник выступил достойно и заслуживает похвалы. Он добавил: «Я не специалист, но моя жена говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей. Там много субъективности. В любом случае – он большой молодец!».

    Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана. Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России и бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Гуменник занял шестое место с выдающимся прокатом и пятью квадами. При этом, спортсмен завершил короткую программу на 12-й позиции.

    Ранее образ Гуменника с каскадом красных цветов отметил итальянский Vogue как один из самых заметных на Олимпиаде.


    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 17:07 • Новости дня
    Сборная Швеции по хоккею обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

    Сборная Швеции по хоккею выиграла у Словакии 5:3 и вышла в 1/4 финала Олимпиады

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккеисты сборной Швеции одержали победу над командой Словакии со счетом 5:3 и досрочно вышли в четвертьфинал олимпийского турнира.

    Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии со счетом 5:3 в третьем туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира, передает ТАСС.

    Матч прошел в Милане 14 февраля. Шведы забросили пять шайб: отличились Йоэль Эрикссон Эк, Адриан Кемпе, Элиас Петтерссон (два раза) и Лукас Рэймонд.

    У сборной Словакии шайбы забросили Юрай Слафковски, Мартин Гернат из ярославского «Локомотива» и Далибор Дворский. Гернат также отметился результативной передачей, а форвард московского «Спартака» Адам Ружичка набрал очки в третьей игре подряд. В составе словаков сыграл еще один представитель КХЛ – Адам Лишка из череповецкой «Северстали».

    В первых двух матчах шведская сборная победила итальянцев (5:2) и уступила финнам (1:4). Словаки ранее выиграли у команд Финляндии (4:1) и Италии (3:2), впервые проиграв на турнире. Благодаря этой победе Швеция досрочно вышла в четвертьфинал и возглавила группу В.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады-2026 прервали из-за обнаруженной дыры во льду.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Бразилец впервые выиграл золото зимних Олимпийских игр

    Бразилец Пиньейро Бротен стал первым чемпионом зимних Игр из Южной Америки

    Tекст: Мария Иванова

    Бразильский горнолыжник Лукас Пинейро Бротен принес своей стране историческую первую золотую медаль зимних Олимпийских игр, победив в гигантском слаломе.

    Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен стал первым спортсменом с Южной Америки, завоевавшим золотую медаль на зимних Олимпийских играх, передает ТАСС. Он одержал победу в гигантском слаломе, показав время 2 минуты 25 секунд.

    Серебро завоевал швейцарец Марко Одерматт, уступивший 0,58 секунды, а бронза досталась его соотечественнику Лоику Мейару с отставанием 1,17 секунды.

    До этого ни один спортсмен с Южной Америки не поднимался на пьедестал почета зимних Олимпийских игр. Бротену двадцать пять лет, он родился в семье выходцев из Норвегии и Бразилии. Ранее он выступал за сборную Норвегии, но из-за конфликта с национальной федерацией завершил карьеру, после чего вернулся в спорт уже под бразильским флагом.

    Лучшим результатом Бротена на чемпионатах мира было четвертое место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2022/23. До этого ему не удавалось победить на крупнейших международных соревнованиях. Его успех стал историческим для зимнего спорта на всем континенте.

    В общем медальном зачете Олимпийских игр лидирует сборная Норвегии, у которой девять золотых, три серебряные и семь бронзовых наград. Итальянцы занимают вторую позицию, а на третьем месте идут спортсмены из США. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    Напомним, накануне норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал восьмое олимпийское золото, повторив рекорд по числу высших титулов на зимних Играх.

    Казахстанец Михаил Шайдоров одержал победу и завоевал золото Олимпиады по фигурному катанию.

    Между тем финского спортсмена Медведа отстранили от Олимпиады за пьянство и нарушение правил.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Горнолыжница из Мексики Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола вошли в историю Игр в Италии как уникальный семейный дуэт.

    Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».

    Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.

    Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.

    Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.

    Ранее участницы Олимпиады в Милане, включая нескольких немок и чешку, почувствовали недомогание после употребления бургеров. Им пришлось пропустить часть соревнований.

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕР инициировала проверки ФАС по фактам завышения тарифов ЖКУ
    МИД Франции озвучил условия освобождения танкера Grinch
    Лукашенко поддержал создание альянса стран под санкциями
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций
    На Украине из-за халатности чиновника пропали 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Минфин: Россияне тратят около 2 трлн рублей в букмекерских конторах
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации