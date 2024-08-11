Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Ми-28НМ ударили по скоплениям бронетехники и личного состава ВСУ в Курской области
По скоплению живой силы и техники украинской армии в приграничном районе Курской области нанесен удар с помощью российских вертолетов Ми-28НМ, сообщило Минобороны.
Поражены скопления живой силы, бронированной и автомобильной техники ВСУ, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям, указало ведомство, передает ТАСС.
Отмечается, что после удара экипажи воздушных судов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Разведка доложила, что все указанные цели были уничтожены.
Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что за сутки в Курской области пресечены попытки прорыва украинских боевиков у трех сел.