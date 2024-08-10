Украинский военный сдался в плен члену ДНД в деревне в Курской области

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли, пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды», – приводит слова Ведрашко ТАСС.

Мужчина рассказал Ведрашко, что является украинским военным. Бронетранспортер, в котором он находился, попал под огонь российских войск и съехал в канаву. Военный спрятался в кустах, а утром вышел в деревню. Он заявил, что не желает воевать с русскими. Мужчина пожаловался, что на Украине у него отобрали документы, вручили военный билет и вынудили участвовать в боях.

Ведрашко довез украинца до Льгова – «до поста, где военные стоят». «Подошел к ребятам, поздоровался, у меня документ проверили. Я сказал, что поймал диверсанта, который хочет сдаться», – рассказал Ведрашко.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, комментируя этот случай, заявил в Telegram, что «и на противостоящей нам стороне есть люди, которые не хотят воевать против русской армии и добровольно покидают поле боя».

Напомним, ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Объектом атаки стали Судженский и Кореневский районы. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей введен режим контртеррористической операции