Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте

Лукашенко заявил, что белорусам надо привыкать к мысли о другом президенте

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко, отвечая на прозвучавшую просьбу баллотироваться на следующий президентской срок на выборах в 2025 году, отметил, что он «не вечный».

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому… что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

По его словам, он должен оставить преемнику мирную спокойную страну, чтобы его «вспоминали и благодарили, что хуже не стало».

Кроме того, Лукашенко заявил о неспокойной ситуации на границе с Украиной, заверив, что намерен лично на месте разбираться с «этими проблемами».

«Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», – подчеркнул белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины.

МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны украинских беспилотников является попыткой расширить конфликт в регионе.