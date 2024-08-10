Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
Лукашенко призвал белорусов привыкать к мысли о другом президенте
Лукашенко заявил, что белорусам надо привыкать к мысли о другом президенте
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «завтра» не бросит белорусов, но они должны привыкать к мысли, что он «не вечный», и однажды президентом республики будет другой человек.
Лукашенко, отвечая на прозвучавшую просьбу баллотироваться на следующий президентской срок на выборах в 2025 году, отметил, что он «не вечный».
«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому… что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, он должен оставить преемнику мирную спокойную страну, чтобы его «вспоминали и благодарили, что хуже не стало».
Кроме того, Лукашенко заявил о неспокойной ситуации на границе с Украиной, заверив, что намерен лично на месте разбираться с «этими проблемами».
«Моя главная задача – не допустить конфликта в стране. Чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами», – подчеркнул белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусская ПВО в пятницу уничтожила несколько целей над территорией республики, предположительно, это были ударные беспилотники, прилетевшие с Украины.
МИД Белоруссии заявили, что инцидент с пролетом над территорией страны украинских беспилотников является попыткой расширить конфликт в регионе.