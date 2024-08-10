Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.14 комментариев
Овечкин поддержал выступивших на Олимпиаде россиян в нейтральном статусе
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не увидел ничего плохого в нейтральном статусе российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
Он напомнил, что в Пекине на Олимпийских играх 2022 года все российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, и не было осуждения в их адрес. Овечкин считает, что ничего плохого в том, что россияне выступили в Париже в нейтральном статусе, нет, пишет «Чемпионат».
Ранее российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с одной медалью. Допущенным россиянам было запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.