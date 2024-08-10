Овечкин поддержал выступивших на Олимпиаде россиян в нейтральном статусе

Tекст: Вера Басилая

Он напомнил, что в Пекине на Олимпийских играх 2022 года все российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, и не было осуждения в их адрес. Овечкин считает, что ничего плохого в том, что россияне выступили в Париже в нейтральном статусе, нет, пишет «Чемпионат».

Ранее российские спортсмены завершили участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже с одной медалью. Допущенным россиянам было запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.