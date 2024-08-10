Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
В Крыму предрекли Киеву «неимоверные потери» в случае атаки на полуостров
Константинов: Киев понесет «неимоверные потери» в случае атаки на Крым
Украинские войска понесут неимоверные потери и проиграют, если решат напасть на Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крымские власти следят за ситуацией и предпринимают все необходимые меры, чтобы ответить на любой вызов, заявил Константинов, передает РИА «Новости».
«Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», – сказал он.
Ранее Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева в Буденновске.