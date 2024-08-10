В Крыму предрекли Киеву «неимоверные потери» в случае атаки на полуостров

Константинов: Киев понесет «неимоверные потери» в случае атаки на Крым

Tекст: Валерия Городецкая

Крымские власти следят за ситуацией и предпринимают все необходимые меры, чтобы ответить на любой вызов, заявил Константинов, передает РИА «Новости».

«Крым – полуостров, практически остров. С нами им будет гораздо сложнее, чем с открытыми со всех сторон территориями. Вторжение в Крым будет связано с неимоверными потерями и завершится неимоверным проигрышем для ВСУ», – сказал он.

Ранее Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева в Буденновске.