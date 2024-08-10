Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
В Крыму сравнили атаку ВСУ на Курскую область с терактом Басаева в Буденновске
Константинов сравнил нападение ВСУ на Курскую область с терактом Басаева в Буденновске
Нападение на Курскую область ставит ВСУ в один ряд с террористами банды Шамиля Басаева в Буденновске в 1995 году, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Банда Зеленского пытается показать своим хозяевам, своему народу, что, мол, мы на что-то годны, не сливайте нас в унитаз. Здесь приходит сравнение с терактом Басаева в Буденновске: тот же кровожадный стиль, когда убивают беззащитных гражданских, детей», – цитирует РИА «Новости» Константинова.
Он отметил, что украинские террористы «получат по зубам» за нападение под Курском.
Константинов считает, что Киев стремится придать украинскому конфликту новый масштаб, чтобы развязать большую войну России с НАТО. По его словам, в этом случае к украинским властям отпадут многие вопросы, например, куда пропали более 500 тыс. украинцев. Парламентарий добавил, что украинские власти пойдут на дно, но при этом будут тащить за собой своих спонсоров.
В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами взяли в заложники более 1,5 тыс. человек в городской больнице Буденновска. Террористами было убито 129 человек и ранено 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Басаева уничтожили в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года.
Газета ВЗГЛЯД писала, как вытесняют ВСУ из Курской области.