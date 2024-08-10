Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
Украинский дрон-камикадзе атаковал пожарную машину в Белгородской области
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в пожарный автомобиль в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, утром из-за попадания взрывоопасного предмета в одном из населенных пунктов региона загорелся автомобиль, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно потушили пламя, передает ТАСС.
Когда спасатели собрались возвращаться в подразделение, дрон атаковал пожарную машину. К счастью, никто не пострадал.
Ранее украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Курской области.