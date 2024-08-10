Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
ПВО России уничтожила дрон ВСУ в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны России в субботу днем сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны.
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории была пресечена в 12.05, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Минувшей ночью силы ПВО России сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.