С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за крушения самолета
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента Бразилии Луиса Инасио Луле да Сильвы в связи с авиакатастрофой с пассажирским самолетом в Сан-Паулу.
«Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин попросил передать слова «искреннего сочувствия и поддержки» потерявшим родных и близких в катастрофе.
Напомним, в пятницу пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду. Пассажиров и экипаж разбившегося самолета признали погибшими.