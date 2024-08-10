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    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    31 комментарий
    10 августа 2024, 10:05 • Новости дня

    Самолет Трампа совершил экстренную посадку в Монтане

    NBC: Самолет Трампа совершил экстренную посадку в Монтане из-за неисправности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лайнер кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экстренно сел в американском штате Монтана, сообщила телекомпания NBC.

    По данным NBC, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, передает «Газета.Ru». После этого Трамп пересел на другой самолет, чтобы отправиться в Бозмен на встречу с избирателям, сообщила телекомпания.

    По информации CBS News, самолет Трампа сел в Биллингсе примерно в 240 км от Бозмена. Неисправность лайнера не связана с проблемами безопасности, сообщил источник телеканала.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в победе вице-президента Камалы Харрис над Трампом на президентских выборах.

    9 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области

    «Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    @ MIC Izvestia/IZ.RU/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».

    ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

    Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

    Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

    Коментарии (56)
    9 августа 2024, 21:42 • Новости дня
    Медведев пообещал российские танки в Берлине

    Медведев пообещал появление в Берлине российских танков

    Медведев пообещал российские танки в Берлине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Статья Bild носит реваншистский характер, в публикации газета «с гордостью объявила о возвращении немецких танков на русскую землю», указал Медведев, передает РИА «Новости».

    «В ответ мы сделаем все, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики (площадь в Берлине перед Рейхстагом)», – написал он в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

    Ранее немецкая газета Bild сообщила, что на территории Курской области замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    9 августа 2024, 15:03 • Новости дня
    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область

    Генерал Водолацкий: Атака ВСУ под Курском поставила точку на мирных переговорах

    В Госдуме назвали два вывода после атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область показала, что вопрос о возможности мирных переговоров должен сняться, а для безопасности жителей следует создать санитарную зону, учитывая дальность переданных Киеву западных ракет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По словам Водолацкого, после атаки террористов Курской области, переговоры с Украиной вести нельзя, потому что им нельзя верить. Он призвал вернуться к вопросу создания санитарной зоны, учитывая возможности переданного Украине вооружения, возможно более 200 км, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на НСН.

    Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не смогут переломить ситуацию в пользу Киева, добавив, что в России отрабатываются ряд методик, которые позволят не допускать ракеты до российских границ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

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    9 августа 2024, 11:37 • Новости дня
    Алаудинов оценил обстановку в Курской области

    Алаудинов: ВС России обладает достаточными средствами, чтобы остановить ВСУ в Курской области

    Алаудинов оценил обстановку в Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сил и средств у Вооруженных сил России достаточно для того, чтобы остановить ВСУ на курском направлении. Обстановка здесь не критическая, но тяжелая, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, на данный момент на курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая обстановка, но у российских военных достаточно сил и средств, чтобы остановить украинских боевиков, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что спецназ «Ахмат» совместно с другими подразделениями выставляет максимально возможные опорные пункты, зачищает и уничтожает противника.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

    Коментарии (21)
    9 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог

    Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и отстала от времени

    Автоэксперт предложил запретить «Буханки» для общих дорог
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость УАЗ «Буханки», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно ее потребительских качеств и низкой надежности, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

    Как рассказал Хайцеэр «Газете.Ru», сейчас есть выбор между дорогими иностранными внедорожниками, поставляемыми из недружественных стран, и УАЗом, при этом российские внедорожники не соответствуют своей стоимости.

    По его словам, «Буханка» не соответствует современным нормам безопасности, требованиям по и динамике и управляемости, а прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались проектами.

    «Если говорить о «Буханке», то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью. Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», – считает Хайцеэр.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему советская «буханка» – незаменимый в армии автомобиль?

    Напомним, 5 августа «Москвич», «Автозавод Санкт-Петербург» и УАЗ завершили корпоративные отпуска и возобновили производство автомобилей.

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    9 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область

    Минобороны: Потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники

    Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    За все время действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков и 17 бронетранспортеров, сообщили в Министерстве обороны.

    С начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть машин пехоты, 67 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии, следует из данных в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что за сутки противник потерял 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, из них – четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 бронемашин, 155-мм гаубицу М777, 155-мм самоходную артустановку Krab и 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве также отметили, что активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь России. Так, было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ у Дарьино, Гоголевки, Меловой, Никольского и на западной окраине Суджи. В районе Южного ударом армейской авиации уничтожены пять бронетранспортеров Stryker, а в районе Мартыновки – танк, четыре бронетранспортера и бронемашина «Козак».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет итог вылазки в Курской области для ВСУ и всей Украины.

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    9 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия предупредила руководство Сербии о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    Вучич, комментируя подготовку со стороны Запада акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, отметил, что сегодня Сербия получила официальную информацию из Российской Федерации. По его словам, информация получена по официальным каналам, передает ТАСС.

    «Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – уточнил глава Сербии.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.

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    9 августа 2024, 10:40 • Новости дня
    Дотком одной фразой описал положение Зеленского

    Бизнесмен Дотком: У Владимира Зеленского заканчивается время

    Дотком одной фразой описал положение Зеленского
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У Владимира Зеленского осталось мало времени, заявил бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, «время Зеленского на исходе», передает РИА «Новости».

    Ранее Дотком заявил, что подписанный Зеленским закон о приостановке выплат по внешнему долгу указывает на банкротство Украины.

    Коментарии (5)
    9 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Падение пассажирского самолета в Бразилии попало на видео
    Падение пассажирского самолета в Бразилии попало на видео
    @ Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду, сообщили местные СМИ, опубликовавшие видео с места происшествия.

    По данным бразильского новостного портала G1, авиакатастрофа произошла в районе города Виньеду, штат Сан-Паулу. На борту воздушного судна находилось 58 пассажиров и четыре члена экипажа, передает РИА «Новости».

    Опубликованные в соцсетях видеозаписи свидетельствуют о том, что перед крушением самолет начал терять высоту и вращаться вокруг своей оси, а затем над землей поднялся густой дым. О судьбе людей на борту пока ничего не известно.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту индийского Мумбая два пассажирских самолета едва не столкнулись при одновременных взлете и посадке на одну взлетно-посадочную полосу.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

    Коментарии (7)
    9 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину

    Mash: ФСБ задержала в Курской области передававшего на Украину видео атаки ВСУ местного жителя

    ФСБ задержала жителя Курской области за передачу видео атаки ВСУ на Украину
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В курском поселке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, его подозревают в съемке последствий атаки украинских военных и передаче видео представителю украинского Telegram-канала, утверждает Mash.

    В Сети опубликовали один из роликов за авторством этого мужчины, его оперативно вычислили и задержали, пишет Mash.

    Им оказался 48-летний житель поселка Октябрьское в Курской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Шпионаж», по ней мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного срока заключения.

    В ходе допроса подозреваемый заявил, что действовал по заданию, ему обещали деньги и гражданство одной из стран НАТО.

    Коментарии (14)
    9 августа 2024, 14:41 • Новости дня
    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России

    Минобороны: Колонны ВС России с тяжелой техникой и РСЗО отправились в Курскую область

    В Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны наращивает силы для ведения боевых действий против украинских формирований в Суджанском районе Курской области, туда отправились РСЗО, артиллерийские орудия, танки, сообщили в ведомстве.

    Сообщается, что в составе колонн, которые направляются в Курскую область, РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», передает RT.

    Ранее Минобороны сообщало, что потери ВСУ с начала атаки в Курской области составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники.

    Коментарии (35)
    9 августа 2024, 20:25 • Новости дня
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    ВС России приблизились к хабам ВСУ на Покровском направлении
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в течение недели в среднем на 10 км продвинулись вглубь территории противника на Покровском направлении и приблизились к крупнейшим хабам ВСУ, сообщили в силовых структурах.

    «За эту неделю наши силы серьезно продвинулись вглубь территории противника. На самых ключевых участках – до 10 км в среднем», – сообщил источник ТАСС.

    По его словам, это стало возможно в том числе благодаря освобождению Веселого, Новоселовки Первой и Тимофеевки. Оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится», добавил собеседник агентства.

    Ранее Минобороны сообщило, что группировка «Центр» за неделю освободила Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР.

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    9 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    ВКС России бомбой ФАБ-3000 поразили скопления ВСУ в Сумской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сумской области поражены скопления живой силы и техники ВСУ ударом авиабомбы ФАБ-3000, сообщило Минобороны России в пятницу.

    Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации в Сумской области, у границы с Курской областью, указало ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что удар по разведанным целям наносился авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении целей и вернулся на аэродром вылета.

    До этого Минобороны заявляло о поражении личного состава и техники украинской армии в Курской области экипажами Су-34. Также скопления украинских сил в регионе были поражены с помощью штурмовиков Су-25.

    Коментарии (19)
    9 августа 2024, 12:31 • Новости дня
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Личный состав ВСУ был поражен в Полтаве при переброске из-под Житомира, рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, ракетный удар был нанесен в Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, много убитых и раненых, передает ТАСС.

    Ранее Лебедев сообщил, что в Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора».

    Коментарии (11)
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