NBC: Самолет Трампа совершил экстренную посадку в Монтане из-за неисправности

Tекст: Валерия Городецкая

По данным NBC, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, передает «Газета.Ru». После этого Трамп пересел на другой самолет, чтобы отправиться в Бозмен на встречу с избирателям, сообщила телекомпания.

По информации CBS News, самолет Трампа сел в Биллингсе примерно в 240 км от Бозмена. Неисправность лайнера не связана с проблемами безопасности, сообщил источник телеканала.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в победе вице-президента Камалы Харрис над Трампом на президентских выборах.