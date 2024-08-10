С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.15 комментариев
Самолет Трампа совершил экстренную посадку в Монтане
NBC: Самолет Трампа совершил экстренную посадку в Монтане из-за неисправности
Лайнер кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экстренно сел в американском штате Монтана, сообщила телекомпания NBC.
По данным NBC, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность, передает «Газета.Ru». После этого Трамп пересел на другой самолет, чтобы отправиться в Бозмен на встречу с избирателям, сообщила телекомпания.
По информации CBS News, самолет Трампа сел в Биллингсе примерно в 240 км от Бозмена. Неисправность лайнера не связана с проблемами безопасности, сообщил источник телеканала.
Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в победе вице-президента Камалы Харрис над Трампом на президентских выборах.